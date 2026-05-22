De Stranger Things a Peaky Blinders; sale PRIMER VISTAZO de Charlie Heaton como Charles Shelby

Este viernes 22 de mayo se filtró la primera imagen del actor Charlie Heaton interpretando al segundo hijo de Tom Shelby en la secuela de Peaky Blinders. Esta fotografía ha acaparado la atención en diversos medios ya que el spin-off de la popular serie es uno de los más esperados por todos los fans de la serie desde que se anunció la secuela.

Primer vistazo de Charlie Heaton como Charles Shelby

El reconocido actor y músico británico Charlie Heaton, famoso por interpretar a Jonathan Byers en la exitosa serie de Stranger Things ha generado altas expectativas con su siguiente proyecto televisivo; la secuela de Peaky Blinders. En la imagen que se ha filtrado se le puede ver con un look similar al de Tom Shelby, ya que en esta próxima miniserie el actor dará vida a su segundo hijo. En la imagen luce con traje, corbata y un peinado de época, por otro lado, se le ve con una mirada fija y una personalidad seria.

¿De qué tratará la secuela de Peaky Blinders?

La historia de la secuela de Peaky Blinders estará ambientada en 1953, exactamente 10 años después de la Segunda Guerra Mundial. La nueva trama se desarrollará en Birmingham y la nueva generación de la familia Shelby. Respecto a los personajes Duke Shelby (Jamie Bell) tendrá un papel sumamente importante así como un gran desarrollo en el que es posible que se enfrente con muchos enemigos durante la trama.

¿Cuándo se estrena la secuela de Peaky Blinders?

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de este proyecto aunque al parecer ya tiene por lo menos dos temporadas confirmadas, cada una con seis capítulos. Por ahora los actores confirmados son: Jamie Bell, Charlie Heaton, Lashana Lynch , Jessica Brown Findlay, Lucy Karczewski y Andy James.

¿De qué trata la serie original de Peacly Blinders?

La serie aborda la historia de la familia Shelby misma que está conformada por gánsteres los cuales viven en Inglaterra. La trama consiste en el ascenso de la familia, desde las apuestas ilegales hasta la gran expansión de su poder. Los hechos se llevan acabo luego de la Primera Guerra Mundial. Esta serie está protagonizada por Cillian Murphy quien da vida a Tommy Shelby.