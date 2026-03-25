Sí es un niño especial... Primer tráiler oficial revela la fecha de ESTRENO en streaming de la nueva serie de Harry Potter

Como te hemos venido informando, la próxima serie de Harry Potter promete mucho de qué hablar y es que por años este proyecto se ha llenado de varios rumores y chismes de lo que será esta gran adaptación de los libros de J.K. Rowling, mismo que hoy ha revelado su primer tráiler oficial.

Este serie producida por HBO promete ser una de las entregas más grandes de los últimos años y no es para menos, pues el universo de Harry Potter se ha mantenido como uno de los más seguidos de las últimas décadas, por lo que este primer vistazo y anuncios han despertado el furor en los fanáticos, quienes ya tienen una fecha de estreno.

Harry Potter: Tráiler de la serie muestra fecha de estreno de Temporada 1

De acuerdo con el primer tráiler y tras varios detalles en producción, la primera temporada que narrará el título de Harry Potter y La Piedra Filosofal llegará a la plataforma de HBO Max esta misma navidad de 2026, por lo que la espera ha sido menor de lo que ya se esperaba.

Inicialmente se había informado que esta podría llegar en el primer tercio de 2027, aunque todo parece indicar que han ajustado tiempos y que las entregas estarán llegando ligeramente adelantadas.

¿Cuál es el reparto de la serie de Harry Potter?

Además de saber la fecha de estreno, hemos podido ver más allá de lo que será esta nueva entrega, donde por fin tuvimos un vistazo de cómo se desenvolverá esta historia con nuestros personajes favoritos y por si aún tienes dudas de quienes dará vida a esta increíble historia de Hogwarts en la nueva adaptación, te presentamos el elenco:

