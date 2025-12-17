Quién es quién en la temporada 2 de ‘Fallout’, la serie distópica que sorprendió a todos al adelantar su estreno

La temporada 2 de Fallout se estrenó este martes 16 de diciembre con grandes sorpresas y nuevos personajes que serán clave para el rumbo que tomará la historia de la serie. Sin embargo, debido a que la primera entrega se lanzó en abril de 2024, hay quienes ya no recuerdan quién es quién dentro de la trama. Por eso, aquí te compartimos todo lo que necesitas saber antes de ver los nuevos capítulos.

Este es el reparto de ‘Fallout 2’: personajes

Ella Purnell es Lucy MacLean: Continúa como el eje emocional de la historia; su viaje fuera del refugio la convierte en un puente entre la moral del viejo mundo y la brutalidad del yermo.

Continúa como el eje emocional de la historia; su viaje fuera del refugio la convierte en un puente entre la moral del viejo mundo y la brutalidad del yermo. Aaron Moten interpreta a Maximus: Representa el conflicto interno de la Hermandad del Acero; su ambición y dudas ponen en juego la lealtad y el poder dentro de la orden.

Fallout 2 adelantó su estreno.|(ESPECIAL/PRIME VIDEO)

Walton Goggins es The Ghoul: Figura clave del pasado y del presente; su conocimiento del mundo previo a la guerra revela verdades incómodas y mueve piezas cruciales del conflicto.

Figura clave del pasado y del presente; su conocimiento del mundo previo a la guerra revela verdades incómodas y mueve piezas cruciales del conflicto. Kyle MacLachlan es Hank MacLean: Su pasado oculto y sus decisiones como líder influyen directamente en el destino de Lucy y en los secretos más oscuros de los refugios.

Su pasado oculto y sus decisiones como líder influyen directamente en el destino de Lucy y en los secretos más oscuros de los refugios. Moisés Arias es Norm MacLean: Desde el interior del refugio, descubre conspiraciones que cuestionan la versión oficial de Vault-Tec y el supuesto orden que prometía.

Desde el interior del refugio, descubre conspiraciones que cuestionan la versión oficial de Vault-Tec y el supuesto orden que prometía. Leslie Uggams interpreta a Betty Pearson: Encarna el control institucional del refugio; su papel sostiene —y manipula— el sistema que mantiene a la población en la ignorancia.

Encarna el control institucional del refugio; su papel sostiene —y manipula— el sistema que mantiene a la población en la ignorancia. Macaulay Culkin es el Genio Loco: Aporta caos e inteligencia impredecible; sus acciones aceleran eventos clave y desestabilizan a varias facciones.

Aporta caos e inteligencia impredecible; sus acciones aceleran eventos clave y desestabilizan a varias facciones. Kumail Nanjiani es Arthur Maxson: Líder simbólico de la Hermandad del Acero; su presencia define el rumbo ideológico y militar de la facción en el nuevo orden del yermo.

¿De qué trata la temporada 2 de ‘Fallout’?

La segunda temporada de ‘Fallout’ continuará con los hechos vistos en la temporada 1 y seguirá con la historia adaptada en el videojuego. Lucy seguirá su viaje en el Yermo rumbo a New Vegas para encontrar respuestas a sus dudas tras haber salido del refugio.

Esta es una parte importante de la historia porque los fans le tienen especial cariño a New Vegas.

Esta nueva entrega tendrá un total de 8 capítulos que se estrenarán de forma semanal en Amazon Prime Video. Se espera que el final llegue el 4 de febrero.

Hasta ahora, la serie ha mantenido su calidad en la adaptación, según las críticas. En Rotten Tomatoes tiene una calificación del 98% de aprobación de la crítica y el 96% por parte de los fans.