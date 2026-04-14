“Reese” revela su episodio FAVORITO de “Malcolm el de en medio"; no es cuando se une a una jauría de perros

Este 14 de abril, la nostalgia se apoderó del foro de Venga La Alegría con la visita de Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield, los icónicos protagonistas de "Malcolm el de en medio". En una emotiva entrevista con Ricardo Casares y "El Capi" Pérez, el actor que interpretó a "Reese" confesó cuál es su episodio favorito de la serie.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

Justin Berfield, "Reese" de "Malcolm el de en medio", revela su episodio favorito de la serie

Entre los fans, no hay manera de ponerse de acuerdo para definir el mejor episodio de "Malcolm el de en medio" centrado en "Reese". Están, por ejemplo, cuando descubrió su pasión por la cocina, cuando se unió a una jauría de perros o cuando se convirtió en el protagonista de una persecución policiaca. También tiene momentos inolvidables, como cuando se obsesionó por cocinar el pavo perfecto para la cena de Acción de Gracias.

Justin Berfield reveló en Venga La Alegría que su episodio favorito de "Reese" es cuando el personaje se une a la milicia. Recordemos que esto sucede después de que descubre que su novia le fue infiel con "Malcolm". "Reese" descubre que puede ser un buen soldado porque sigue las instrucciones ciegamente pero, cuando la situación se pone muy real, él prefiere huir.

Por otro lado, Justin Berfield confesó en Venga La Alegría que él nunca ha visto la serie completa y, de hecho, solo ha terminado unos 4 episodios. La razón: no le gusta verse en televisión.