Se estrenará pronto un nuevo documental de Selena Quintanilla y su familia lo autorizó

Selena Quintanilla tendrá un nuevo documental en streaming en el que se revelarán detalles inéditos sobre su ascenso a la fama y su trágica muerte a manos de Yolanda Saldívar, quien continúa en prisión. El proyecto llevará por título “Selena y Los Dinos” y será el primer documental autorizado por la familia de la icónica cantante estadounidense.

Su hermana, Suzette Quintanilla, compartió algunos adelantos sobre lo que el público podrá ver en esta esperada producción: “Tratará de mostrar imágenes detrás de escena, de lo que realmente nunca le hemos mostrado a nadie”, explicó al diario La Opinión durante el Festival de Sundance 2025, donde se proyectó por primera vez.

De acuerdo con Suzette, el objetivo de este documental es mostrar una faceta más íntima y auténtica de Selena, para que las nuevas generaciones puedan conocerla tal como era, más allá de la leyenda musical que todos admiran. Y es que, aunque han pasado 30 años desde su fallecimiento, sus canciones siguen sonando en todo el mundo.

¿Cuándo se estrena el documental de Selena Quintanilla?

El nuevo documental sobre Selena Quintanilla fue adquirido por Netflix tras su paso por el Festival de Sundance, y su estreno está programado para el 17 de noviembre en la plataforma.

(ESPECIAL/Netflix) Selena fue un ícono de la música Tex-Mex.

La dirección está a cargo de Isabel Castro, quien aseguró ser fanática de la cantante. “Para mí es un honor formar parte de este proyecto”, declaró, además de destacar que la familia Quintanilla “está lista para contar su versión”.

¿Cómo se llama la serie sobre Selena?

Este documental no debe confundirse con la serie de ficción ‘Selena: La Serie’, también disponible en Netflix, protagonizada por Christian Serratos, que cuenta con dos temporadas.

Además, la vida de la Reina del Tex-Mex ha inspirado múltiples producciones, entre ellas ‘Selena Live! The Last Concert’, la película ‘Selena’ protagonizada por Jennifer López, y la serie ‘El secreto de Selena’.

Así que, si eres fan de Selena, no te debes perder este nuevo proyecto que dejará a todos con la boca abierta.