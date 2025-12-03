¿El mejor regalo? No te pierdas la nueva colección de LEGO y Stranger Things: Conoce sus DISTINTOS precios, fecha de venta y más

Recientemente se ha confirmado una de las colaboraciones del año… Pues se trata del set armable de LEGO con temática de Stranger Things, una de las series más esperadas y vistas de este 2025.

Si bien, aún no hemos podido ver la nueva y última temporada de Stranger Things, la serie se ha vuelto uno de los fenómenos de la temporada donde todo lo que tenga que ver con Hawkins es de nuestro interés, por ello te contaremos todo lo que debes saber sobre este artículo imperdible.

¿Cómo son los LEGO de Stranger Things?

La popular compañía de juguetes armables ha lanzado 3 set diferentes de la serie de Stranger Things, en una de las colaboraciones más épicas de los últimos años.

Se trata de:



Stranger Things: La Casa Creel

Set de Mike, Dustin, Lucas y Will

Set Once, Max, Demogorgon y Holly

¿Qué se sabe sobre los nuevos LEGO de Stranger Things?

Las figuras armables de nuestros personajes favoritos de esta gran serie donde hemos podido ver en set's diferentes a Will, Mike, Lucas y Dustin; y en otro a Once, Max, Molly y al Demogorgón, quienes llegaron en su forma de BrickHeadz llenos de detalles impecables que caracterizan a cada uno.

Además de venir con una base, estas figuras de colección te llevarán a un mundo (al revés) de diversión, ya sea armandolos, jugando con ellos y para tener en exhibición.

De acuerdo con el sitio oficial de LEGO, estas figuras son recomendables para mayores de 10 años, lo cuál los ha convertido en uno de los juguetes más buscados de esta temporada de euforia por Stranger Things.

Cada set armable está conformado por 542 piezas y la mayor de las 4 figuras LEGO BrickHeadz miden aproximadamente 9 cm de altura.

¿Cuánto cuestan los LEGO de Stranger Things y cuándo salen a la venta?

A través de la tienda en línea oficial de LEGO se supo que cada uno de estos dos sets diferentes tiene un precio de $999 pesos mexicanos, además se ha confirmado que YA están a la venta, por lo que deberías de darte prisa por tener tu colección.

¿Qué se sabe sobre La Casa Creel de LEGO de Stranger Things?

La mítica Casa Creel es un increíble set que consta de 2,593 piezas por lo que es recomendado para mayores de 18 años, donde además de este icónico lugar de la serie, vendrá acompañado de las figuras de 13 de los personajes destacados de esta última temporada, además algunos vehículos de vehículos.

Este set armable tiene el módico precio de $6,999 y estará a la venta a partir del 01 de enero del 2026, por lo que es recomendable estar al pendiente de los registros y tipos de compras en la tienda oficial de LEGO.