Si te gustó Euphoria este es el top 5 De series de drama adolescente que debes ver

Desde producciones como Friends, las series juveniles han marcado el paso y el gusto de las generaciones, y con la llegada del streaming esto no se detuvo, pues series como Euphoria se han posicionado como la representación y consumo de contenido de una generación. Si te gusta Euphoria, estas son 5 series imperdibles para jóvenes que debes conocer.

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¿Qué son las series juveniles?

Dentro de la industria del entretenimiento, las series para jóvenes son dramas adolescentes intensos que en muchas ocasiones exploran la cruda realidad de la juventud moderna,la cruda realidad de la juventud moderna, centrando temas como, la sexualidad, las familias, las adicciones, los trastornos, la salud mental, redes sociales y relaciones de toda índole.

5 Series que debes ver si amaste Euphoria

Skins

Una de las más queridas y alabadas de todos los tiempos es la serie de Reino Unido “Skins”, la cual retrata la vida de un grupo de jóvenes residentes de Bristol, Inglaterra. A lo largo de su historia la serie expone la vida cotidiana de los adolescentes y su relación con temas sobre, alcohol, drogas, sexualidad, salud mental, trastornos alimenticios, disfunción familiar, muerte y la búsqueda de una identidad.

Generation

Este drama adolescente ronda en torno a un grupo de adolescentes quienes se enfrentan a temas relacionados a la sexualidad, los estigmas sociales, el embarazo en la adolescencia y el amor juvenil. La serié sobresale por la exposición a la fiestas y la moda como parte central de la historia.

La vida sexual de las universitarias

La serie se presenta como una apuesta directa para jóvenes adultos. Esta comedia presenta a un grupo de amigos que mantienen divertidas relaciones que mete a los protagonistas en todo tipo de aprietos, mientras exploran temas como el acoso, la sexualidad, el amor juvenil y las relaciones en pareja.

Grand Army

Al igual que las anteriores, este drama adolescente sigue la vida de un grupo de amigos quienes se tiene que enfrentar a su escuela y a la vida en general. La historia se desarrolla en Brooklyn en donde se abordan temas como el racismo, la identidad sexual, el acoso escolar y la violencia.

Blood & Water

Esta es una producción de origen africano que narra la historia de un par de gemelas separadas al nacer, en donde a cada capítulo la historia se complica y los secretos familiares salen a la luz, enfrentando a las adolescentes a explorar temas como la individualidad, la familia, la madurez el amo y las relaciones.

Con la llegada del streaming las series de drama adolescente han tomado fuerza, pues cada vez es más común encontrar una historia que conecta con los adolescentes y les permite ver reflejada su vida, su miedos y sus amores dentro la pantalla.