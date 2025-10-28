¿No te gusta el anime? Estas son las 5 series japonesas que son perfectas para principiantes

Al hablar de anime, quizás muchas personas piensan que todas las series japonesas son idénticas. Pero lo cierto es que dista mucho de este concepto. Ya que este género se traduce en un universo de producciones de todo tipo.

Así es como existen series de anime más románticas, terroríficas, fantasiosas o de ciencia ficción. Pero este dato puede resultar totalmente desconocido para los principiantes espectadores de estas producciones japonesas. Estas son algunas obras para incursionar en el género.

¿Cuáles son las 5 series japonesas perfectas para principiantes?

Existen producciones animadas japonesas de luchas épicas. Pero también hay dramas, romances, thrillers psicológicos y hasta aventuras que son muy atrapantes. Estas son las 5 series que pueden atrapar a los curiosos principiantes en la materia:



Spy x Family

Esta serie cuenta con humor, acción y ternura. La trama aborda a un espía que debe formar una familia falsa para cumplir una misión. Pero su "esposa" es una asesina profesional y su “hija” puede leer la mente. El resultado es una comedia con momentos de acción épicos y personajes desopilantes.

Your Name

Esta película de animación ha sido dirigida por Makoto Shinkai y aborda a dos adolescentes: un joven de ciudad y una joven de un pueblo rural. Ambos comienzan a intercambiar cuerpos misteriosamente. Lo que empieza como una comedia ligera se transforma en una historia sobre el destino, el tiempo y la conexión humana.

Death Note

Este thriller sigue las vivencias de Light Yagami: un estudiante que encuentra un cuaderno con el poder de matar a cualquiera cuyo nombre se escriba en él. Comienza un duelo mental con L: un detective brillante y misterioso. Los fans de esta producción quedaron atrapados en la historia desde el primer minuto.

Attack on Titan

Esta serie intensa, llena de acción y giros inesperados es el boleto de entrada al mundo del anime para los principiantes. La humanidad vive tras enormes muros para protegerse de los titanes: criaturas gigantes que devoran personas. La historia parece de supervivencia, pero se convierte en una reflexión sobre la libertad, el poder y la moral.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Esta producción aborda las viviencias de dos hermanos que intentan resucitar a su madre usando alquimia. Cuando el experimento sale mal, emprenden un viaje para recuperar lo que perdieron y encontrar la verdad detrás de un poder que no debería existir. La serie de anime posee acción, emoción, filosofía, humor y uno de los finales más sublimes de la historia de este género.