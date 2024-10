La modelo internacional, Gisele Bündchen, va por su tercer hijo y Brady reacciona

La exitosa modelo de pasarelas internacionales y ex pareja de Tom Brady, Gisele Bündchen, está esperando la llegada de su tercer hijo. Así lo han revelado recientemente diversos medios estadounidenses; esto es lo que se sabe.

Si alguien estaba destinada a ser mediática es Gisele Bündchen. Recordemos que la modeo brasileña saltó a la fama internacional tras desfilar ‘como todo un ángel’ sobre las pasarelas más espectaculares del mundo para la reconocida marca de ropa interior. Además, contrajo matrimonio con Tom Brady, uno de los hombres más populares de la NFL (nada más y nada menos que el quarterback con más anillos de Super Bowl, pero esa historia la guardamos para después) y con quien tuvo dos hijos. Así que la noticia de espera de su tercer bebé es todo un suceso.

¿Quién es la pareja de Gisele Bündchen?

Luego de separarse de Tom Brady, Gisele Bündchen comenzó una relación amorosa con Joaquim Valente, instructor de Jiu-Jitsu, quien es siete años más joven que la modelo de 44 años.

¿Cuánto tiene de embarazo Gisele Bündechen?

Si bien diversos medios estadounidenses confirmaron el embarazo de Gisele Bündchen, algunos especulan que la modelo podría estar dentro de su primer trimestre de embarazo, dado que hace semanas fue sorprendida por las calles de Miami y nadie notó que estuviera encinta. Sin embargo, otros medios como TMZ conjeturan que la modelo de Victoria’s Secret, estaría entre su quinto y sexto mes de embarazo.

¿Quién es el padre de los hijos de Gisele Bündchen?

Cuando Gisele Bündchen estuvo casada con Tom Brady tuvieron dos hijos: Benjamin (9 de diciembre de 2009) y Vivian Lake (5 de diciembre de 2012), quienes ahora tienen 14 y 11 años, respectivamente. Ahora, el padre del tercer hijo de la exitosa modelo será Joaquim Valente, con quien habría iniciado su relación sentimental poco antes de terminar el 2022. Se dice que se conocieron en clases de jiu-jitsu, donde él es instructor.

¿Cómo reaccionó Tom Brady al embarazo de Gisele Bündchen?

Tom Brady, la leyenda viviente de la NFL, no pudo dejar de reaccionar ante el nuevo embarazo de Gisele Bündchen. En su cuenta oficial de Instagram, el ex mariscal de los New England Patriots compartió una historia con un nostálgico atardecer acompañado de Landslide, un tema de Fleetwood Mac interpretado por Dixie Chicks. Además, añadió en texto parte de la letra.

Oh, espejo en el cielo, ¿qué es el amor? ¿Puede el niño que llevo dentro el corazón elevarse? ¿Puedo navegar a través de las cambiantes mareas del océano? ¿Puedo manejar las estaciones de mi vida?

Crédito: Instagram Tom Brady / @tombrady

Para algunos, este fragmento compartido podría significar alguna reacción en cuanto a los cambios se refiere. Cabe mencionar que se dice que Brady y los hijos que tuvo con Gisele, se habrían enterado del embarazo antes de que se ventilara en los medios estadounidenses. ¿Cómo habrá tomado Tom Brady la noticia del nuevo embarazo de Gisele Bündchen?