¿"The Amazing Digital Circus” es para niños? Esta es la clasificación del final de la serie previo a estrenarse en cines

En la actualidad, un proyecto con recursos limitados y gran creatividad puede alcanzar el éxito a nivel mundial gracias al poder de las redes sociales. Ese fue el caso de "The Amazing Digital Circus", una serie web que rompió récords en YouTube, se convirtió en un fenómeno internacional y pronto llegará a los cines mexicanos.

A pesar de lo atractivo que pueda resultar para los niños, ¿"The Amazing Digital Circus" está dirigido para ellos? Aquí te explicamos.

De qué se trata "The Amazing Digital Circus"

"The Amazing Digital Circus" es una serie de comedia de estilo surrealista, que trata sobre un grupo de humanos que quedaron atrapados en una plataforma de realidad virtual, controlada por una inteligencia artificial; esta plataforma tiene la temática de un circo y ellos han sido convertidos en personajes de aspecto único.

Aunque en cada capítulo hay un tono de comedia, se tocan fuertes temas de salud mental, trauma personal y existencialismo.

|Crédito: Glitch Productions

¿"The Amazing Digital Circus" es para niños?

La serie "The Amazing Digital Circus" se caracteriza por su animación colorida y personajes de apariencia inicialmente amigable, pero no se considera un programa para este sector del público. Como explica el sitio especializado Screen Rant, su tono es oscuro y contiene temáticas existencialistas que no están dirigidas a niños. Además, puede haber pequeños que encuentren el estilo visual desconcertante.

Sin embargo, por la naturaleza de gran parte de las bromas y el tono amable de los personajes, la serie puede ser mucho más disfrutable para quienes están entrando en la pubertad.

Cuál es la clasificación de "The Amazing Digital Circus"?

De manera general, a la serie se le ha dado una clasificación TV-PG en streaming; esto quiere decir que se sugiere la supervisión de los padres porque contiene material que podría considerarse inapropiado para los niños. Sin embargo, los creadores de "The Amazing Digital Circus" la han considerado dirigida a mayores de 13 años.

Todavía no hay una clasificación oficial para el estreno en cines, pero se espera que sea similar a la que se ha otorgado al programa anteriormente.