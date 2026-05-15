4 juguetes de The Amazing Digital Circus para regalar a niños mayores de 3 años

Sin duda The Amazing Digital Circus se ha convertido en una de las series web de animación más aclamadas debido a su peculiar historia y estética visual. En esta ocasión te presentamos 4 juguetes ideales para regalar a los pequeños y hacer que se diviertan mucho.

The Amazing Digital Circus: Juguetes ideales para niños

The Amazing Digital Circus es la nueva serie creada por Gooseworx y producida por GLITCH Productions la cuál ha llamado la atención por su peculiar animación que combina un estilo terrorífico con la esencia de videojuegos de los años noventa.

The Amazing Digital Circus: Figuras tipo lego armables

Esta idea consiste en una figura de Pomni, o bien, cualquiera de los personajes de la serie web la cuál deberá ser en forma de lego; es decir, estar dividida en piezas pequeñas para armar la figura. Esta idea es perfecta para regalar a los pequeños ya que ayudará a que desarrollen habilidades de concentración y memoria que sin duda les beneficiará muchísimo en su desarrollo. Es importante que un adulto supervice la actividad de los niños ya que al ser piezas pequeñas los niños podrían intentar ingresarlas a su boca.

The Amazing Digital Circus: Peluches

Esta idea es perfecta para los niños que son amantes de los peluches ya que la idea consiste en todos los peluches de los personajes que forman parte de la serie. Es un regalo ideal para pequeños ya que son muy abrazables y coloridos. Puedes buscar en el mercado el tamaño que más prefieras.

The Amazing Digital Circus figura tipo lego y peluches|Crédito: Pinterest

The Amazing Digital Circus: Figura tipo funko

Esta idea de regalo es ideal para los niños amantes de los funkos ya que la idea consiste en obsequiar una figura "tipo funko" de un personaje en específico. Con ella los niños pueden jugar creando historias lo cuál fomenta su creatividad e imaginación, hecho que beneficia su desarrollo en diversas áreas.

The Amazing Digital Circus: Figuras individuales de los personajes

Esta idea consiste en obsequiar las figuras de plástico de la serie. Es perfecta para que los niños transladen la historia web a juegos con otros pequeños utilizando las figuras. Hoy en día puedes encontrar diversos tamaños e incluso materiales. Sin embargo es importante que un adulto siempre supervice los juegos ya que hay niños que, al igual que con la figura tipo lego, podrían ingresar el juguete a su boca.

The Amazing Digital Circus figura tipo funko y figuras individuales|Crédito: Pinterest

¿De qué trata The Amazing Digital Circus?

Esta serie animada sigue a Pomni, la protagonista de la historia, que luego de quedar atrapada en un mundo de realidad virtual desconocido para ella su cuerpo se convertirá en un avatar y su apariencia cambiará por completo ya que será una arlequín. No estará sola ya que enfrentará retos con otros personajes como: Jax, Ragatha, Kinger, Gangle y Zooble.