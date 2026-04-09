The Boys 5: 7 datos clave para entender la última temporada y no volver a ver toda la serie desde el inicio

La quinta temporada de The Boys ya se estrenó y para buena suerte de los fanáticos, esta campaña número 5 ya tiene disponibles dos capítulos; sin embargo, con cinco ediciones y dos temporadas de su spin-off de Gen V, algunas personas no quieren ver toda la historia desde el principio, es por ello que aquí te diremos cuáles son los 7 datos claves para entenderla.

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¿Cuáles son los 7 datos clave para entender la quinta temporada de The Boys?

1.- La quinta temporada de The Boys cerrará el conflicto entre Butcher y Homelander, sin embargo, no sólo lo harán desde la violencia y los superpoderes, sino también desde una guerra ideológica.

2.- Con Butcher Muriendo por el Compuesto V, quien lleva una ligera ventaja es Homelander, quien se ha consolidado con mucho poder político, al grado de tener como un asistente personal al presidente de Estados Unidos en ese Universo.

3.-La temporada 1 de The Boys inicia cuando A-Train asesina a la novia de Hughie, y es aquí donde Butcher lo recluta como el primer integrante de Los Chicos; esto con el objetivo de querer enfrentar al imperio de Vought; aquí es donde se revela que, los Supers no nacen, sino que se hacen con el Compuesto V; recordemos que, Becca es la esposa que se pensaba muerta, pero tiene un hijo de Homelander.

4.-Temporada 2: En esta historia llega Stormftont, quien es una Súper con ideologías de supremacía; además se confirma que, el Compuesto V se les inyecta a los bebés; sin embargo, es aquí donde Homelander y Butcher comienzan a tener sus primeras peleas directas, pero Ryan asesina accidentalmente a su madre y es Billy quien se queda a cargo del hijo de su exesposa.

5.- Para la temporada 3, Butcher ya ocupa el Compuesto V y es la primera aparición de Soldier Boy, quien es capaz de eliminar los poderes de los Supers, en un inicio se une a los Chicos para derrotar a Homelander, pero cuando este soldado ataca a Ryan, Butcher no lo permite y se van en contra del que vendría siendo el padre de Homelander.

6.-Antes de ver la temporada 4, es necesario ver la primera edición del Spin-Off de The Boys que lleva como nombre Gen V. Esta historia se centra en un grupo de jóvenes que estudian en la Universidad de Godolkin, y es Marie Moreau, quien aprende a controlar sus poderes mientras se dan cuenta de cómo Vought hace experimentos en un laboratorio con los otros superhéroes. Es aquí donde se dan cuenta que existe un virus para matar a los superhumanos.

7.-La temporada 4 revela cómo es que Homelander se mete de lleno en el poder político, y Victoria Neuman es una espía infiltrada en el gobierno; Butcher se da cuenta que está muriendo y ocupa el virus de los Supers, pero no el Compuesto V original, sino una variante que le da poderes por un breve momento.

Datos Adicionales:

Gen V temporada 2: Aquí se revela quién es Thomas Godolkin, quien resulta ser el verdadero villano capaz de controlar las mentes de quién él quiera a voluntad, humanos o Supers. Su plan es eliminar a los superhéroes que son débiles, es aquí donde se inyecta una variante del compuesto V y se vuelve casi inmortal.

¿Dónde ver The Boys y Gen V?

Recuerda que, todas las temporadas de The Boys y Gen V están disponibles en Amazon Prime Video, sin embargo, los capítulos de la quinta temporada se estrenarán de manera semanal.

