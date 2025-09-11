The Girlfriend: Final explicado de la serie y qué pasó con los personajes

Tras seis intensos episodios, The Girlfriend llegó a su esperado desenlace en Prime Video y dejó a los espectadores con la boca abierta. Lo que inició como un duelo de egos y sospechas entre una suegra millonaria y la novia de su hijo, terminó convertido en una historia oscura sobre manipulación, poder y un giro inesperado que no aparece en la novela original.

La producción protagonizada por Robin Wright, Olivia Cooke y Laurie Davidson se posicionó como uno de los thrillers más comentados del año, precisamente por alterar el rumbo de la historia que muchos lectores ya creían conocer. El resultado fue un final polémico, perturbador y mucho más sombrío.

¿Quién muere realmente en The Girlfriend?

El clímax ocurre en la casa de Laura, cuando un enfrentamiento con Cherry escala hasta la violencia física. Daniel, confundido y debilitado, presencia la escena y cree que su madre es la amenaza. En un intento desesperado por salvar a su pareja, termina asfixiando a Laura sin darse cuenta.

Este cambio drástico convierte a Cherry en la gran ganadora, pues no solo sobrevive, sino que consigue quedarse con todo lo que deseaba: a Daniel, la vida de lujo y el control total de la situación.

¿Qué diferencias hay con el libro?

En la novela escrita por Michelle Frances, es Cherry quien muere, lo que funciona como una especie de justicia poética. Sin embargo, la adaptación televisiva va en otra dirección: Laura se convierte en la víctima y Cherry logra consolidar su manipulación.

El epílogo refuerza el tono inquietante, mostrando a Cherry embarazada y sonriente, mientras Daniel comienza a sospechar que su madre tenía razón. Con este giro, la serie deja abierta la reflexión sobre hasta dónde puede llegar la manipulación disfrazada de amor.

Este contraste entre la versión literaria y la televisiva ha generado debate entre los fans. Para algunos, el cambio aporta frescura y evita un final predecible, mientras que para otros resulta injusto que Laura, quien intentaba proteger a su hijo, sea la que pierde la vida.

