The Paper: De qué trata y cuándo se estrena en México

El legado de The Office es tan grande que cualquier intento de expandir su universo genera curiosidad y debate entre los fans. Dos décadas después del estreno de la comedia original, finalmente se materializó un spin-off oficial: The Paper.

La serie se emite en Estados Unidos a través de una popular plataforma de streaming y retoma el estilo de falso documental, ahora en un periódico local en Ohio. Aunque mantiene conexiones con la serie original, su reto es demostrar si puede brillar con identidad propia. Pero, ¿qué dicen los críticos?

¿Cómo recibió la crítica a The Paper?

Las reseñas son variadas, aunque en general apuntan a un inicio prometedor. En Rotten Tomatoes suma un 85% de aprobación de la crítica frente a un 74% del público, mientras que en Metacritic su calificación es de 66/100. Los analistas reconocen el esfuerzo, pero señalan que aún no alcanza el nivel de excelencia de The Office.

En medios como AV Club y Roger Ebert destacan el trabajo de Domhnall Gleeson, protagonista que aporta un carisma distinto al de Michael Scott. Además, se subraya la fuerza del elenco coral y el toque reflexivo sobre la crisis del periodismo en la era digital.

¿Cuáles son las principales críticas negativas?

Algunos medios como Variety y The Guardian consideran que el arranque es flojo, con un humor que tarda en asentarse y una identidad que recuerda demasiado a sus predecesoras. Rolling Stone incluso la calificó como una “versión de metadona” de The Office.

Sin embargo, muchos recuerdan que tanto The Office como Parks and Recreation necesitaron varias temporadas para encontrar su tono, por lo que aún queda espacio para que The Paper evolucione.

Más allá de las reseñas encontradas, el estreno de The Paper ha reabierto la conversación sobre la vigencia del formato de falso documental en la televisión actual. Para muchos expertos, esta propuesta confirma que el legado de The Office sigue influyendo en nuevas generaciones de creadores y espectadores.