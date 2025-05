Isabela Merced, la actriz peruana que da vida a Dina en The Last of Us

Isabela Merced es el nombre artístico de Isabela Yolanda Moner. Ella nació el 10 de julio de 2001 en Cleveland, Ohio, y es una actriz y cantante estadounidense de ascendencia peruana. Poco a poco, ha sabido abrirse paso en el cine y la televisión gracias a la versatilidad y el carisma que ha demostrado tener.

Fue en 2019, cuando ella adoptó su nombre artístico en honor a su abuela materna. Desde ese entonces, su carrera también se ha ido consolidando en Hollywood, participando en proyectos como “Madame Web” y “Alien:Romulus”.

Isabela Merced actriz que da vida a Dina en “The Last of Us”

En la segunda temporada de la serie de HBO, “The last of Us”, Merced interpreta a Dina, una joven valiente y leal que se convierte en el interés romántico de Ellie. Su actuación ha sido elogiada por la crítica, los fanáticos, destacando la química entre Merced y Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie.

La interpretación de Merced aporta profundidad y humanidad al personaje de Dina, explorando temas como el amor, la identidad y la resiliencia en un mundo postapolcaitocp. Su participación en la serie ha sido considerada como uno de los eventos más destacados de la temporada.

Curiosidades de Dina de “The Last of Us”

Estas son algunas curiosidades de este personaje en el videojuego de “The Last of Us”:



Su rostro se basó en Cascina Caradonna, una actriz y modelo. Rompió estereotipos al ser una mujer fuerte, sarcástica y valiente. Es uno de los pocos personajes en el juego que se identifica como judía. Su romance con Ellie fue ampliamente elogiafo por su representación realista y natural de una relación LGBTQ+. No es tan letal como Ellie, sin embargo, es buena en combate y sabe moverse dentro del juego.

¿Qué opinas de la interpretación de Isabela Merced en la segunda temporada de la serie?

También te puede interesar: ⁠Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, enfrenta problemas de salud