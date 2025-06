¿De dónde salió Tiny Chef? La historia del personaje viral que rompió los corazones de todos en redes

¡Prepárate para llorar! En los últimos días, miles de personas en TikTok, Instagram y X han reaccionado con una curiosa mezcla de sorpresa, ternura y tristeza ante la viralización del pequeño personaje animado conocido como Tiny Chef. Esta pequeña criatura verde de voz un tanto chillona y apariencia encantadora se volvió tendencia por un emotivo clip que realizaron sus creadores: el momento en que es notificado de la cancelación de su programa por parte de Nickelodeon. Aunque a todos les dolió ver este corto clip, muchos a penas lo descubrieron y resulta que Tiny Chef ya tiene una historia entrañable detrás.

¿Quién es Tiny Chef? El pequeño “Chefcito” que se volvió viral en redes sociales

Resulta que Tiny Chef es el protagonista de “The Tiny Chef Show”, una serie animada en stop-motion enfocada en público infantil, donde este pequeño ser herbívoro cocina recetas vegetarianas en una cocina pequeñita construida dentro de un tronco de árbol. Además de enseñar cocina, el show promovía valores como la amistad, la empatía y la resolución de conflictos.

Fue creado en 2018 por Rachel Larson junto a Adam Reid y Ozlem Akturk. El personaje comenzó publicando videos cortos en Instagram y YouTube, ganando rápidamente una base de fans gracias a su ternura y estilo visual únicos.

El día en que Tiny Chef dio el salto a la televisión

El enorme éxito digital que tenía el personaje llamó la atención de Nickelodeon, que compró los derechos y produjo el show para su canal en Estados Unidos, donde se estrenó en 2022. El personaje era tan carismático y su programa tan entretenido que incluso “The Tiny Chef Show” ganó dos premios Emmy, consolidando su prestigio en el ámbito infantil. El motivo por el cual no era tan conocido se debió a que su transmisión estaba limitada a territorio estadounidense, lo que evitó que se volviera más conocido… hasta ahora.

¿Por qué Tiny Chef se volvió viral?

La reciente viralización de Tiny Chef se debe a una escena publicada en redes donde, en medio de la preparación de una de sus recetas, el personaje recibe una llamada informándole que su programa ha sido cancelado. Lo que sigue es un momento breve, pero profundamente emocional, y golpea directamente en el corazón del espectador: Tiny Chef se preocupa por sus amigos y rompe en llanto.

Este clip, que mezcla comedia y tragedia con un toque de realismo insólito para un personaje infantil, tocó el corazón de miles de usuarios de todas las edades. Incluso quienes nunca habían visto el show expresaron tristeza y empatía con la pequeña criatura, comentando que “no sabían quién era Tiny Chef, pero ahora están llorando por él”.

Si no lo has visto, te lo dejamos a continuación... intenta no llorar:

Vengo a arruinaros el día:



Este es Tiny Chef, Nickelodeon ha cancelado su serie, y este vídeo hecho por sus animadores es el cómo ha reaccionado a esa noticia.



El stop-motion más triste que vais a ver.

De un programa local a un fenómeno global

La viralidad de su reacción impulsó una ola de nostalgia, apoyo e interés. Muchos comenzaron a rescatar e incluso subtitular clips antiguos del show en YouTube y TikTok, destacando lo adorable y bien hecho que estaba el programa. Con su estilo artesanal, valores positivos y un protagonista imposible de odiar, Tiny Chef se ha ganado un nuevo público global, incluso después de su cancelación.

¿Después de esto habrá un regreso para Tiny Chef?

Desafortunadamente, “The Tiny Chef Show” se mantiene cancelado. Pero es probable que ante la ola de apoyo en redes, los creadores podrían continuar creando contenido digital o nuevos proyectos fuera de Nickelodeon.

Lo cierto es que el pequeño Chefcito llegó para quedarse en los corazones del internet. Si todavía no lo conoces, hay todo un pequeño universo de videos esperando ser descubierto en el vasto mundo de las redes sociales.

¿Ya viste el video de despedida de Tiny Chef? ¿Qué opinas?

