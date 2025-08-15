Programación Azteca 7: Estas son las películas del fin de semana, 16 y 17 de agosto de 2025 para toda la familia gratis hoy en TV abierta

En Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 16 y 17 de agosto de 2025. ¡Conócelas, prepara tus palomitas y toma asiento!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 9 y 10 de agosto de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan las aventuras más épicas, llenas de acción, para que disfrutes, como te gusta, en la comodidad de tu hogar.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 16 de agosto de 2025

Película: Código Flecha Rota - 2:15 PM

El piloto Deakins estrella a propósito su avión para robar dos cabezas nucleares y venderlas a unos terroristas que planean chantajear al gobierno. La cinta es protagonizada por John Travolta, Christian Slater y Samantha Mathis.

Crédito: Buena Vista International

Película: Comando - 4:45 PM

El coronel John Matrix (Arnold Schwarzenegger), experto en artes marciales, es un comando sin igual, sin embargo, debido al número de operaciones especiales en las que ha intervenido, ha sido ‘jubilado’ para protegerlo de quienes desearían vengarse de él. Pero un dictador sudamericano vengativo ha logrado localizarle y secuestrar a su hija.

Crédito: Buena Vista International

Película: Duro de Matar 5: Un Buen día para Morir -7:00 PM

El policía McClane (Bruce Willis) vuelve a encontrarse en el lugar menos oportuno. Esta vez Moscú será el escenario donde McClane deberá averiguar el paradero de su hijo, del que se distanció hace tiempo.

Crédito: Buena Vista International

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 17 de agosto de 2025

Película: El Lórax: En Busca de la Trúfula Perdida - 2:30 PM

Un chico se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños. Para lograrlo, debe averiguar la historia del Lorax, una encantadora aunque gruñona criatura que lucha por proteger un mundo en vías de extinción.

Crédito: Universal Pictures

Película: Hop: Rebelde sin Pascua - 4:30 PM

A Fred, un vago en paro que hiere accidentalmente al Conejito de Pascua, no le queda más remedio que albergarle mientras se recupera. Una divertida película protagonizada por James Marsden y Kaley Cuoco.

Crédito: Universal Pictures

Película: La vida secreta de tus mascotas - 7:45 PM

El perro Max no puede ser más feliz: adora a su dueña Katie y, cuando ella se va a trabajar, disfruta junto a las mascotas vecinas, como Gidget, Chloe y Mel. Un día, Katie vuelve a casa con una sorpresa para Max: un perro llamado Duke, con quien Max pronto tendrá sus diferencias.

Crédito: Universal Pictures

Película: La era de Hielo 5: Choque de mundos - 10:00 PM

La persecución de Scrat para conseguir su bellota le llevará a un universo donde accidentalmente activa una serie de eventos cósmicos que amenazan al mundo. Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el resto de la manada abandonan su hogar para embarcarse en una misión que los llevará por tierras exóticas.

Crédito: Buena Vista International

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

