ÚLTIMA HORA: Muere famoso actor de “Emily en París” de enfermedad degenerativa

La industria del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte de Pierre Deny, famoso actor francés que participó en "Emily en París" con el papel de "Louis de Léon". Tenía 69 años de edad.

La causa del fallecimiento, ocurrido el lunes 25 de mayo, fueron complicaciones de una enfermedad degenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica, la cual padecía. Inicialmente la noticia fue confirmada este miércoles por las hijas del actor a la agencia AFP.

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Paul Forman, quien interpretó a "Nicolas" en "Emily en París", dedicó un mensaje de condolencias en sus historias de Instagram. "Con el corazón roto al enterarme sobre la muerte de Pierre Deny. Fue un privilegio trabajar junto a él, experimentar su calidez y talento de cerca".

Quién era Pierre Deny

El papel reciente con el que más se conoce al actor francés Pierre Deny es "Louis de Léon", el CEO de la firma de lujo "JVMA" y padre de "Nicolas", quien es pareja de "Mindy" en las temporadas 3 y 4 de "Emily en París".

La última aparición del actor en "Emily en París" fue al principio de la temporada 4. Actualmente se está grabando la temporada 6, que también será la última, en Grecia. No se sabe si estaba planeada alguna aparición de su personaje, pero es poco probable.

Sin embargo, la carrera de Pierre Deny se extiende a más de 100 películas y series francesas en las que participó, como "Une femme d’honneur" ("Una mujer de honor", de 1996), "Julie Lescaut" (serie transmitida de 1992 a 2014), "L’Instit" (serie transmitida de 1993 a 2005) y "Joséphine, ange gardien" (serie que se transmite desde 1997).

Inició en teatro y también alcanzó gran renombre en el ámbito de las telenovelas francesas, como "Plus belle la vie" (transmitida de 2004 a 2022) y "Demain nous appartient" (desde 2017), donde apareció en más de 500 episodios.

