¿Viene lo peor? Fans notaron este TERRIBLE detalle en al nuevo tráiler de ‘Stranger Things 5 Volumen 2'

El tráiler de ‘Stranger Things 5: Volumen 2’ fue revelado esta mañana, tras el emocionante final de la temporada 1 de ‘IT: Welcome to Derry’ . Sin duda, es una temporada ideal para maratonear desde casa. Sin embargo, un detalle en el avance que algunos fans notaron podría cortar con esas esperanzas. ¿Alguien va a morir?

En redes sociales está circulando un fragmento del tráiler que, aunque es muy rápido, deja claro que habrá una situación clave entre dos de los personajes: Dustin y Steve. Aunque podría tratarse de cualquier enfrentamiento, o incluso del fortalecimiento de su relación de amistad, los fans ya están pensando en lo peor. Algunos incluso afirman que se trata de una despedida.

Quién morirá en ‘Stranger Things 5’: ¿Steve o Dustin?

En el video , compartido también por la cuenta oficial de Netflix, se ve cómo ambos personajes se miran fijamente mientras dicen una de las frases que vimos en la temporada 3: “Tú mueres, yo muero”.

it means so much that it went from dustin saying it to steve to steve saying it to dustin and making it a promise from them both that they're both gonna have to make it. that there's no other choice for them but to make it out alive because they cant live without each other. pic.twitter.com/zzbJ8wvhDF — boy king (@girlwreckage) December 15, 2025

Aunque esta frase sigue siendo ambigua, algunos fans ya están compartiendo su postura sobre si alguno de los personajes caerá en manos de Vecna.

Algunas de las reacciones más populares fueron: “Steve y Dustin, no hagan viajes innecesarios, no hagan viajes por caminos peligrosos. Tengo tanto miedo”; “(Lo) convirtieron en una promesa (...) No había otra opción para ellos más que salir con vida, porque no podían vivir el uno sin el otro”; “Steve y Dustin haciéndose la promesa de que si uno muere, el otro muere, pero ellos no saben que si alguno de los dos muere, yo también. Por favor, no se atrevan”.

Los fans piden no matar a Dustin o Steve en ‘Stranger Things 5'.|(ESPECIAL)

Cabe señalar que los rumores de que el personaje de Steve —interpretado por Joe Keery— podría morir en el final de ‘Stranger Things’ cada vez son más fuertes, sobre todo después del desarrollo que tuvo durante las temporadas 3 y 4.

Aun así, no lo sabremos hasta que se estrene el Volumen 2 de la serie, así como el último capítulo.

¿Cuándo sale el Volumen 2 de ‘Stranger Things 5’?

El Volumen 2 de ‘Stranger Things 5’ se estrena con tres capítulos el próximo 25 de diciembre en Netflix. Posteriormente, el último capítulo llegará el 31 de diciembre, perfecto para recibir el Año Nuevo.