Este fue el setlist COMPLETO de “No me Quiero Ir de Aquí: Una Más” el último concierto Bad Bunny en Puerto Rico que transmitió por Amazon Prime Video
Bad Bunny terminó su residencia desde El Choli en Puerto Rico con un total de 30 conciertos, y “Una Más” rompió el internet, estas fueron todas las canciones que cantó.
Bad Bunny tuvo este sábado 20 de septiembre su último concierto en El Choli de Puerto Rico, “Una Más”, en donde acompañado de miles de puertorriqueños transmitió completamente gratis y en vivo este último show, y a continuación te presentamos cuál fue su setlist completo, en orden de aparición:
- ALAMBRE PúA
- KETU TeCRÉ
- EL CLúB
- La Santa
- PIToRRO DE COCO
- El Apagón
- WELTiTA ft. Chuwi
- KLOuFRENS
- BOKeTE
- SI ESTUVIÉSEMOS JUNTOS
- Solo de mí
- Ni bien ni mal
- Vete
- TURiSTA
- NUEVAYoL
- Tití me preguntó
- PERFuMITO NUEVO ft. RaiNao
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- La Romana
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No Me Conoce
- Bichiyal
- Yo Perreo Sola
- Efecto
- VeLDÁ ft. Dei V
- Safaera ft. Jowell y Randy, Ñengo Flow
(EN CONSTRUCCIÓN)
¿Cuándo inicia la gira mundial de Bad Bunny?
Ahora con la transmisión en vivo de este concierto de Bad Bunny a través de las plataformas de Amazon Music, es muy probable que la demanda de boletos para sus conciertos aumente, y en estas fechas inicia su gira mundial:
- Santo Domingo, República Dominicana - 21 de noviembre 2025, Estadio Olímpico
- San José, Costa Rica - 5 de diciembre 2025, Estadio Nacional
- Ciudad de México - 10 y 11 de diciembre 2025 - Estadio GNP Seguros
- Medellín, Colombia - 23 de enero 2026 - Estadio Atanasio Girardot
- Lima, Perú - 30 de enero 2026 - Estadio Nacional
- Santiago, Chile - 5 de febrero 2026, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Buenos Aires, Argentina - 13 de febrero 2026, Estadio River Plate
- São Paulo, Brasil - 20 de febrero 2026, Allianz Parque
- Sídney, Australia - 28 de febrero y 1 de marzo 2026, Engie Stadium
- Tokio, Japón - Marzo, venue por confirmar
- Barcelona, España - 22 de mayo 2026, Estadi Olimpic Lluis Companys
- Lisboa, Portugal - 26 de mayo 2026, Estadio Da Luz
- Madrid, España - 30 y 31 de mayo 2026, Riyadh Air Metropolitano
- Dusseldorf, Alemania - 20 de junio 2026, Merkur Spiel-Arena
- Arnhem, Países Bajos - 23 de junio 2026, Gelredome
- Londres, Inglaterra - 27 y 28 de junio 2026, Tottenham Hotspur Stadium
- Marsella, Francia - 1 de julio 2026, Orange Velodrome
- París, Francia - 4 de julio 2026, La Defense Arena
- Estocolmo, Suecia - 10 de julio 2026, Strawberry Arena
- Varsovia, Polonia - 14 de julio 2026, PGE Narodowy
- Milán, Italia - 17 de julio 2026, Ippodromo Snai La Maura
- Bruselas, Bélgica - 22 de julio 2026, King Baudouin Stadium