¿Por qué Los Simpson pueden predecir lo que va a pasar en el futuro? Al fin se resolvió el misterio.

Los Simpson se convirtió en una de las series más queridas por los televidentes, quienes quedaron rendidos ante el sarcasmo y humor ácido de la divertida familia.

En los últimos años, también se habló de las predicciones por parte de los personajes amarillos. Y es que, los ciudadanos de Springfield, adelantaron desde cuestiones políticas, hasta elementos de la cultura pop.

Por ejemplo, Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl, la candidatura presidencial de Donald Trump o hasta el traje morado de Kamala Harris covertida en la primera vicepresidenta de los Estados Unidos.

Sin embargo, las predicciones de Los Simpson tienen una explicación muy acertada. Según algunos expertos, los guionistas de la serie animada prevén múltiples acontecimientos debido al uso de la sátira como recurso.

"Mi teoría sería que precisamente porque es una sátira social aciertan tanto. Es decir: sus predicciones no son realmente predicciones, sino comentarios sobre el presente y sobre el pasado reciente” explica Eudald Espluga, filósofo y crítico cultural.

“Es cierto que han tenido aciertos espectaculares, pero lo de predicción se ha convertido en un meme y en la mayoría de casos, cuando decimos 'Los Simpson ya lo predijeron', queremos decir 'Los Simpson ya retrataron críticamente, irónicamente y empáticamente esta realidad social'. E incluso se produce el efecto inverso: pasa algo y tratamos de buscar paralelismos en Los Simpson para elaborar nuestro propio comentario, crítico, irónico y empático, sobre algo que acaba de pasar”, subraya el especialista.

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¿Realmente Los Simpson son una máquina del tiempo? Expertos resuelven el misterio

Múltiples expertos, como filósofos, politólogos y hasta comunicadores se han dado a la tarea de buscar una explicación lógica a las predicciones de Los Simpson.

Algunos especialistas sostienen que los creadores de la serie tienen una visión crítica y aguda sobre los acontecimientos de la realidad.

"Es cierto que de Los Simpson se ha dicho que es una especie de máquina del tiempo que anticipa lo que está por venir. Pero me resulta difícil hablar de predicciones, porque eso implicaría tratar de adivinar las intenciones y conjeturas de los creadores a través de sus creaciones. En este caso, se combinan dos aspectos: por un lado, una mirada aguda y muy informada sobre temas de actualidad, sociales y políticos, y por otro, el proceso de descodificación desde el tiempo presente que da sentido a lo anterior y une cabos, creando deducciones más o menos lógicas. Pero esto es algo que aporta el espectador”, confiesa Helena Galán Fajardo, doctora en Comunicación Audiovisual y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid.

“Los Simpson denuncia, desnuda y ubica frente a un espejo no solo a los ciudadanos estadounidenses sino a los espectadores de la serie, y ello tiene sentido en una sociedad globalizada. Nos identificamos por comparación, en este caso, desde una posición de superioridad con el protagonista, el patán Homero Simpson, que reúne en su persona todos los defectos de la sociedad de bienestar, consumista, individualista y neoliberal”, explican los expertos.

Y aunque las predicciones de Los Simpson tienen una explicación muy acertada y convincente, millones de personas continúan buscando referencias para adaptarlas al presente.

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