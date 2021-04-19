Cameron Diaz : Conoce las mejores películas en las que ha participado la talentosa actriz estadounidense.

Cameron Michelle Diaz, es una actriz muy reconocida en el mundo de Hollywood; sin embargo, también se desempeñó como modelo. La estadounidense saltó a la fama en la década de 1990 por sus papeles en películas como La Máscara y La boda de mi mejor amigo.

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Otras películas por las que es conocida son Los ángeles de Charlie. Además, le dio voz a la Princesa Fiona en la película de Shrek.

Por eso, en esta ocasión, recordaremos sus mejores películas a lo largo de su trayectoria.

La decisión más difícil

Tras la terrible noticia de que la pequeña Kate tiene leucemia, toda la familia queda afectada. Sus padres hacen todo lo posible, por todos los medios, para tener un nuevo hijo que pueda salvar la vida de su hija con una transfusión urgente.

La máscara

Standley Ipkiss, vive en Edge City y trabaja en un banco. Tiene una vida aburrida y todo el mundo le toma el pelo y aunque lo sabe, lo permite. Sus únicos amigos son su perro Milo y Charlie. Su vida da un giro inesperado, cuando encuentra una máscara que lo hace vivir todo tipo de aventuras.

Vacaciones

Dos mujeres, una de Estados Unidos y la otra de Gran Bretaña, intercambian hogares durante la época navideña después de terminar con sus respectivos novios. Cada mujer se enamora de un hombre de la localidad, pero descubren que sus inminentes regresos a casa podrían poner fin a sus relaciones.

Locura de amor en Las Vegas

Jack Fuller acaba de ser despedido de la empresa de su propio padre. Por otro lado, a la atractiva Joy McNally, su novio le ha dejado plantada. Ambos deciden irse a Las Vegas, donde terminan casados tras una noche de locura y descontrol.

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Pandillas de Nueva York

Un joven planea vengar la muerte de su padre en la historia de Martin Scorsese de bandas irlandesas en Nueva York.

