Se cumplen 31 años del primer episodio de la famosa serie animada ‘Los Simpson'; así han evolucionado.

Hace 31 años, para ser exactos el 17 de diciembre de 1989, se estrenó la popular serie estadounidense Los Simpson, una presentación cómica y de dibujos animados que logró ganarse el cariño y atención de todo el público, marcando a diversas generaciones en todo el mundo.

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A lo largo de estos años se han realizado más de 670 capítulos; sin embargo, el primer episodio de la primera temporada fue un especial de navidad.

Los Simpson es una serie que se basa en situaciones de la sociedad estadounidense, ya que narra la vida y el día a día de una familia disfuncional de clase media, algo que es muy normal en aquel país.

Como parte de los miembros de la familia Simpson se encuentra el padre Homero, la madre Marge, el hijo Bart, así como las hijas Lisa y Maggie Simpson, los cuales viven en Springfield.

En lo que respecta al primer episodio, estuvo a cargo de David Silverman y fue escrito por la guionista e ilustradora Mimi Pond.

Sin embargo, el comienzo de esta prestigiosa serie fue con cortos, los cuales eran transmitidos a través de El show de Tracey Ullman, el día 19 de abril del año 1987; sin embargo, después de su éxito y tras tres temporadas, los creadores y productores decidieron convertirlos en una serie de episodios de media hora ocupando el horario estelar.

Matt Groening, creador de Los Simpson, nombró a cada uno de los personajes en honor a los miembros de su propia familia; además, mencionó que cambió su propio nombre por Bart, quien lo representa en los dibujos animados.

Hay que recordar que Los Simpson fue la primera serie de la cadena Fox que pudo llegar a formar parte de los 30 programas más vistos entre 1992-1993 en Estados Unidos.

Su fecha de estreno fue el 17 de diciembre de 1989, mientras que el 26 de julio del año 2007 se estrenó Los Simpson: la película, la cual, de acuerdo con la información oficial, recaudó un aproximado de 526 millones de dólares en todo el mundo.

La serie llegó a una popularidad tan inmensa que ha ganado varios premios desde su estreno, entre ellos, 25 premios Emmy, 24 premios Annie y un premio Peabody.

A finales de los años 90, la serie alcanzó su máximo apogeo alrededor del mundo, ya que se comenzaron a comercializar videojuegos y ciertos productos relacionados con la familia amarilla.

Actualmente, la serie continúa enlistándose como uno de los programas más longevos de la televisión y uno de los más pedidos por el público sin importar la generación.

Como parte de su popularidad, el humor es irreverente y, en algunas ocasiones, un poco subido de tono, razón que ha traído ciertas polémicas.

Fue a partir del año 2000, donde varios de los fieles seguidores llegaron a mencionar que los capítulos ya no eran los mismos, mientras que otros siguen aplaudiendo cada episodio de esta peculiar familia.

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Los Simpson continúa siendo un ícono importante dentro de las múltiples generaciones que tienen un gusto peculiar por los personajes amarillos.