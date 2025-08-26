De no poder entregarle una pulsera de amistad durante el “Eras Tour” a darle un anillo de compromiso, así se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce

Este martes nos despertamos con la noticia de que la cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas Chiefs, Travis Kelce se acaban de comprometer tras dos años de noviazgo, en lo que sería una de las bodas más esperadas de los últimos años.

Las y los swifties del mundo no podrían estar más felices por la cantante, quien por fin estaría completando su “love story” con uno de los jugadores de la NFL más mediáticos de las últimas temporadas.

Aunque ya llevan varios años de haber iniciado esta relación considerada por muchos como “de ensueño”, pareciera que fue ayer cuando Travis hizo de todo para poder conquistar a este ícono de la música y aquí te contaremos cómo fue que se dio.

¿Taylor Swift rechazó en un inicio a Travis Kelce?

De acuerdo con el mismo jugador, no se habían conocido antes y en una de las fechas de Taylor Swift en su gira “The Eras Tour” de 2023 en la ciudad de Kansas, el deportista habría intentado entregarle a Taylor una pulsera de amistad la cuál tenía su número telefónico, aunque este no habría tenido éxito. Así que no. La cantantes de Shake it off no rechazó al Ala Cerrada de los Kansas City Chiefs, siemplemente no pudieron coincidir en el concierto que la intérprete tuvo en dicha ciudad.

Habiendo ganado tres anillos de campeón del Super Bowl, Travis no conoce la palabra >imposible< y aunque los inicios de esta relación fue totalmente privada, en septiembre del mismo hicieron pública la relación luego de que Swift asistiera a un partido de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, donde tras el encuentro se les vio de la mano.

¿Cómo fue que empezaron a salir Taylor y Kelce?

Swift contó para Time en diciembre del 2023 que su romance “empezó cuando Travis, habló maravillas de ella misma en su podcast de manera tierna.

“Empezamos a salir justo después. Así que pasamos bastante tiempo sin que nadie se enterara, lo cual agradezco, porque pudimos conocernos. Para cuando fui a ese primer partido (el antes mencionado), ya éramos pareja. ¿Creo que algunos creen que vieron nuestra primera cita en ese partido? Nunca seríamos tan psicóticos como para tener una primera cita”.

Por otra parte, Kelce habló sobre su relación en noviembre de 2023 para la revista WSJ, donde compartió que ella lo contactó tras escuchar la historia de la pulsera de la amistad. “Me contó exactamente lo que estaba pasando y cómo tuve la suerte de que me contactara”.

“Cuando la conocí en Nueva York, ya habíamos estado hablando, así que sabía que podríamos tener una cena agradable y, digamos, una conversación, y lo que suceda a partir de ahí, sucederá a partir de ahí".