¡Anota Touchdown y sorprende a todos con estos datos que no sabías del Super Bowl!

Se acerca la gran fiesta del fútbol americano, donde veremos el que promete ser un cardiaco encuentro entre Kansas City Chief y los Philadelphia Eagles, por ello en Azteca 7 te preparamos para sobresalir y cautivar la atención de tus amigos con estas 7 curiosidades que sin duda los sorprenderán como si gritarás ¡TouchDawn!

7 curiosidades que tienes que saber del Super Bowl LIX 2025

Sabían que durante el Super Bowl, México exporta más de 100 toneladas de aguacate a los Estados Unidos, ya que durante este evento el aguacate se consume en grandes cantidades. ¡El guacamole en los Nachos es el favorito de los espectadores!

El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967, en el que los Green Bay Packers vencieron a Kansas City Chiefs por 35-10.

Se espera que las manifestaciones de brujas y fantasmas sean parte del partido, ya que Nueva Orleans es considerada como una de las ciudades de Estados Unidos más embrujadas, con miles de historias paranormales que encierran sus calles.

El Super Bowl cuenta con gran exposición televisiva, llegando hasta más de 100 millones de espectadores de todo el mundo, por ello el show de medio tiempo suele ser un espectáculo donde grandes artistas de talla mundial brillan, pues a pesar de no recibir ningún tipo de contribución económica, obtienen un aumento significativo de ventas y popularidad.

El trofeo que se otorga al equipo vencedor lleva por nombre Vince Lombardi, en honor al icónico entrenador de los Packers que los llevó a la victoria del primer Super Bowl y está evaluado en 50 mil dólares.

El día lunes después del Super Bowl aumenta en un 20 % la demanda de jarabes y medicamentos en Estados Unidos, así como el 6 % de la población se reporta como enferma.

Durante el Super Bowl se beben alrededor de 230 millones de litros de cerveza, lo que haciende a 1500 millones de dólares de venta de este producto.

¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl LIX?

El Super Bowl LIX está programado para el próximo domingo 9 de febrero de 2025. El evento se llevará a cabo en el famoso Caesars Superdome, ubicado en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana.

Si eres de esos aficionados que no se pierde ni un solo partido de la temporada regular de la NFL, no puedes faltar a esta cita con el destino. El Super Bowl LIX será transmitido por Azteca 7 . Ya sea a través de su transmisión en televisión, su sitio web o su app en vivo, no importa dónde te encuentres: si estás en el transporte, en el trabajo o en casa, podrás disfrutar de este magno evento en tiempo real.

¡No te pierdas el Super Bowl LIX este 9 de febrero por Azteca 7!