¡Momentazo! Así se vivió el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 (FOTOS)
Con invitados como Lady Gaga y Ricky Martín, el “Conejo Malo” ofreció un delirante show de medio tiempo en el Levi’s Stadium de San Francisco, California
Bad Bunny ofreció un setlist memorable en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, en donde tuvo a grandes invitados , dio poderosos mensajes y además fue víctima de memes , en lo que ha sido una semana electrizante para el artista puertorriqueño que fue el elegido para amenizar el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots .
