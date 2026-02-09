El K-pop brilló en el Super Bowl LX: ROSÉ, Joshua y Jisoo llevaron la ola coreana al evento deportivo más grande del mundo

El Super Bowl LX no solo destacó este año por el enfrentamiento entre Seattle Seahawks y los New England Patriots, o l a presentación de medio tiempo de Bad Bunny , la cual ya se considera como histórica, sino también por la gran presencia de figuras públicas que se dieron cita en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, entre ellas importantes estrellas del K-pop que reiteraron con su presencia el impacto global que ha tenido este género en los últimos años.

¿Qué artistas de K-pop asistieron al Super Bowl 2026?

La edición 2026 del Super Tazón contó con la presencia de ROSÉ integrante de BLACKPINK, Joshua de SEVENTEEN, además de la participación especial de Jisoo en un comercial conmemorativo de Pokémon.

Tras su exitosa presentación en los Grammy junto a Bruno Mars, ROSÉ capturó la atención de cámaras y redes sociales al asistir como invitada especial, además de protagonizar un icónico comercial de LEVI’S, con estás acciones la intérprete de "APT" se consolida como icono de la moda para grandes marcas.

Por su parte, Joshua, miembro de SEVENTEEN, vivió su primer Super Bowl y a través de sus redes sociales compartió su emoción por pisar uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo, además, destacó que le deseó suerte a todos los jugadores.

Otra figura que estuvo presente, aunque no físicamente, fue Jisoo, también integrante de la banda surcoreana, BLACKPINK. La cantante formó parte del nuevo comercial promocional de Pokémon, lanzado con motivo del 30 aniversario de la franquicia, en las imágenes comparte créditos con Young Miko, Charles Leclerc, Lady Gaga y hasta con Eevee.

¿Cómo ha sido el crecimiento del K-pop en la industria musical?

La presencia de idols en el Super Bowl no es casualidad. En la última década, el K-pop ha experimentado un crecimiento exponencial, posicionando a grupos como BLACKPINK, BTS y SEVENTEEN, Stray Kids en los principales festivales internacionales, premiaciones importantes y campañas publicitarias de lujo. De igual modo, el género ha roto barreras lingüísticas, dominado plataformas digitales y generado millones de reproducciones en streaming.