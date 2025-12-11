Taylor Swift hace su primera aparición en “The Late Show With Stephen Colbert”

La cantante estadounidense Taylor Swift hizo su primera aparición en “The Late Show With Stephen Colbert”, donde habló de su vida personal, de los malos comentarios que recibe y de su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce , a quien definió como el “amor de [su] vida”.

Durante la entrevista, Swift, de 35 años, aseguró que Kelce es una de sus personas favoritas y destacó: “Puedo hablar con él sobre cualquier tema”. Además, mencionó que, cuando necesita consejo, recurre también a la cantante Stevie Nicks y al productor musical Max Martin, a quienes admira por la longevidad y éxito de sus carreras.

La respuesta a las críticas

Colbert le preguntó cómo enfrenta los mensajes que recibe en redes sociales sugiriendo que “se vaya” del foco mediático. Swift respondió con firmeza: “¡No quiero!”. La artista dejó claro que no piensa alejarse de la música ni de la atención pública, reafirmando su compromiso con su carrera y con sus fans.

Un año de grandes logros

El presentador felicitó a Swift por su compromiso con Kelce y por sus éxitos musicales. Ella reflexionó sobre lo que ha significado este año para su vida: “Esas dos cosas que mencionaste, como comprometerme con el amor de mi vida y recuperar toda mi música, son dos cosas que jamás habrían sucedido. No fue como si dijera: Es solo cuestión de tiempo. Es decir, ambas cosas podrían no haber llegado nunca a mi vida, y estoy muy agradecida de que hayan sucedido, y mis fans son la razón por la que pude recuperar mi música”.

Swift lució un minivestido de terciopelo marrón durante la entrevista, que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Presente y futuro con Travis Kelce

La aparición televisiva se produjo pocos días después de que Swift fuera vista en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Houston Texans, acompañada por su amiga Selena Gomez en una suite VIP del Arrowhead Stadium. También estuvieron presentes Leonardo DiCaprio y Lena Dunham.

Desde el inicio de la temporada 2025-26 de la NFL, Swift ha mantenido un perfil más bajo en los juegos, lo que se atribuye a que ella y Kelce están ocupados planeando su boda. Según Page Six, la pareja planea casarse este verano en Rhode Island.

En su podcast “New Heights”, Kelce reveló recientemente que su relación con Swift es armoniosa: “Nunca he discutido. Ni una sola vez”.