¡Pareja perfecta! Travis Kelce y Taylor Swift jamás han discutido: “Ni una sola vez”

El jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, tuvo como invitado en su programa “New Heights” al actor George Clooney, con quien se sinceró sobre su relación con Taylor Swift. Durante el podcast, Kelce aseguró que él y su prometida “nunca” discuten.

La confesión de Travis Kelce

La conversación surgió cuando Kelce, de 36 años, le preguntó a Clooney, de 64, si mantenía su declaración de que él y su esposa Amal Clooney “no se han peleado en 10 años”. Clooney le devolvió la pregunta: “No miento. ¿Te preguntamos lo mismo a ti?”.

Kelce respondió sin titubeos: “Solo han pasado dos años y medio, y tienes razón. Nunca he discutido. Ni una sola vez”.

El consejo de George Clooney

El hermano y copresentador del podcast, Jason Kelce, preguntó a Clooney cuál era el “secreto” para mantener la paz en el matrimonio. El actor, director y productor respondió: “Ninguno de los dos va a ganar la discusión, así que ¿para qué meterme? Tengo 64 años, ¿sobre qué voy a discutir a estas alturas? Conocí a esta mujer increíble. Es hermosa e inteligente y defiende todo lo que considero más importante, y no puedo creer lo afortunado que soy. ¿Por qué voy a luchar?”.

Las palabras de Clooney fueron tomadas muy en serio por Jason y Travis, quienes destacaron la importancia de mantener la armonía en la pareja.

Clooney y Kelce: dos historias de amor en diferentes momentos

George y Amal Clooney, de 47 años, se casaron en 2014 y son padres de los gemelos Ella y Alexander, de 8 años.

Por su parte, Travis Kelce inició su relación con Taylor Swift, de 35 años, en 2023. En agosto de este año anunciaron su compromiso con una publicación conjunta en Instagram. El mensaje de Swift fue: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

Los planes de boda de Travis Kelce y Taylor Swift

Según Page Six, la pareja planea una boda íntima en Rhode Island, aunque posteriormente decidieron organizar una segunda celebración más grande cuando armaron la lista de invitados. Entre los posibles lugares se mencionan una isla privada y la Blackberry Farm en Tennessee.

La historia de amor comenzó cuando Kelce reveló que intentó entregarle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante un concierto de la gira "The Eras Tour", aunque en ese momento no tuvo éxito.