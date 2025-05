The Last of Us: así comenzó la pandemia que acabó con el mundo

En el universo de “The Last of Us”, la civilización no cae por una guerra nuclear ni por un virus de laboratorio… sino por un hongo real que muta y toma el control del cerebro humano. La pandemia que arrasa con este mundo se basa en la ciencia real y eso es algo que lo hace todavía más inquietante.

El hongo que desató el apocalipsis en “The Last of Us”

Todo comienza con el Cordyceps, el cual, en el mundo real, es un hongo capaz de infectar a los insectos, especialmente hormigas. Este hongo las obligan a actuar en contra de su voluntad antes de terminar con su vida por completo. En “The Last of Us”, este hongo sufre una mutación debido al calentamiento global y evoluciona para infectar a los humanos, convirtiéndolos en criaturas violentas y completamente controladas por el parásito.

En la serie y el videojuego, la infección se transmite a través de mordidas y, en algunos casos, por esporas o contacto con materia infectada. Lo más aterrador es que, una vez infectado, el huésped pierde la voluntad y se convierte en una herramienta para propagar el hongo.

¿Cómo comenzó la pandemia en “The Last of Us”?

En la serie de HBO, se plantea que el origen de la pandemia está vinculado a una fábrica de harina en Yakarta, Indonesia, donde se detecta el primer caso. El hongo muta en torno industrial, y la infección se expande de manera silenciosa por la cadena alimenticia global. Este detalle no se cuenta dentro del videojuego, la serie de televisión buscó incluir este dato para dar un toque extra de realismo a la narrativa.

Sea como sea, en el videojuego y la serie, la sociedad colapsa en cuestión de días por la facilidad que tiene el hongo para adaptarse y propagarse, además de la falta de medicamentos.

También te puede interesar: Estas son todas las filtraciones y especulaciones de la tercera temporada de The Last of Us