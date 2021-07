The Rock responde a Vin Diesel tras conflictos en Rápidos y Furiosos.

Dwayne Johnson encendió las alarmas sobre su presunta pelea con Vin Diesel en recientes declaraciones para The Hollywood Reporter. The Rock dejó entrever su rivalidad con su compañero asegurando que no estaría en las próximas películas de la saga Rápidos y Furiosos.

“Les deseo lo mejor con Fast 9, y les deseo la mejor de las suertes con Fast 10 y Fast 11 y todas las otras películas de Fast & Furious que harán sin mí”, expresó el californiano en un encuentro que tuvo con The Hollywood Reporter a propósito del estreno de Jungle Cruise.

Además, Dwayne Johnson respondió a las recientes declaraciones que Vin Diesel hizo para la revista Men’s Health.

Recordemos que, el también conocido como Dominic Toretto, confesó para el portal especializado en salud que presionó a The Rock para lograr su mejor versión de Hobbs.

“Me reí, me reí fuerte. Creo que todos nos reímos con eso. Y ahí lo dejo. Y que les deseo lo mejor”, expresó Dwayne en su encuentro con The Hollywood Reporter.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Vin Diesel que hicieron enfurecer a Dwayne Johnson?

Vin Diesel concedió una entrevista para el portal Man’s Health en junio de este mismo año, donde confesó que presionó a The Rock hasta lograr la mejor versión de su papel como Hobbs.

Hobbs era un personaje duro de encarnar. Mi aproximación en ese momento era dar mucho ‘amor del duro’ para ayudar a conseguir que esa interpretación llegase donde necesitaba estar. Decir como productor: ‘De acuerdo, vamos a tener a Dwayne Johnson, que está asociado con la lucha libre, y vamos a forzar este mundo cinemático, miembros del público, para considerar a su personaje como alguien que no conocen

El histrión, de 54 años, aseguró que dio “amor del duro” a su compañero de la franquicia y que haría cualquier cosa para sobresalir en su carrera como productor en la saga Rápidos y Furiosos.

"Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos. Eso es algo de lo que estoy orgulloso, esa estética. Eso costó mucho trabajo. Teníamos que llegar ahí y, a veces, en ese momento, yo podía dar mucho 'amor del duro'. No soy felliniano, pero haría cualquier cosa que sea necesaria para conseguir interpretaciones en todo lo que produzco", concluyó Vin Diesel para la revista especializada en ejercicio.

ejercicio.

