Kate del Castillo actualiza el estado de salud de Don Eric del Castillo.

Kate del Castillo realizó un viaje muy corto a la Ciudad de México para visitar a su papá Eric del Castillo, quien recientemente se cayó de las escaleras en la casa de su hija Verónica.

Kate del Castillo continúa con sus proyectos profesionales en el extranjero

Kate del Castillo compartirá con su público anécdotas de su vida nunca antes contadas en su conferencia virtual, ‘Reinventándome’.

El querido actor, de 86 años, no enfrentó problemas de gravedad, pues fue dado de alta y se encuentra en casa con sus seres queridos.

Tras vivir inolvidables días junto a su familia, la protagonista de La Reina del Sur fue interceptada por una nube de reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México.

“Pude venir aunque sea dos días para abrazar a mis papás. Mi papá está muy bien gracias a Dios, está un poquito golpeado, pero bien y de ánimo muy bien también gracias a Dios”, expresó la actriz mexicana, quien abandonó México a paso apresurado.

Te puede interesar: Eric del Castillo reaparece con fuertes lesiones tras salir del hospital.

La actriz, de 48 años, también confesó su impotencia por no poder convivir de cerca de sus papás, debido a proyectos profesionales que tiene en el extranjero.

“Me siento impotente, se siente horrible estar lejos y saber que algo sucedió, pero bueno, no pasó a más y está muy bien mi papá”, subrayó.

La artista mexicana también bromeó con la herida en su dedo, misma que se originó por una caída en un set de grabación.

“Mi dedo está chueco, mi dedo nunca volverá a ser el mismo, ni modo, gajes del oficio. En una escena me caí y me rompí el tendón. Va muy lento, pero si me queda chueco ni modo. La producción estuvo apoyándome y ayudándome con todo. No fui a trabajar y ni modo”, expresó la querida artista antes de abordar su avión.

Así fue la visita relámpago de Kate del Castillo a la Ciudad de México

Aunque Kate del Castillo se encontraba en Bogotá, Colombia grabando la tercera temporada de La Reina del Sur, dejó su agenda para realizar un “viaje relámpago” a la Ciudad de México.

“Mi papá y yo con los dedos chuecos. Una escapada, visita relámpago a ver a mis papás. México mi amor”, escribió la artista debajo de una foto posando junto a Don Eric del Castillo.

Los retratos familiares también se hicieron presentes, ya que la artista publicó otra postal junto a su hermana Verónica, su mamá Kate y su sobrino Darwin.

“Domingo de flojera”, escribió Kate del Castillo en una foto que ganó más de 113 mil corazones rojos.

También te puede interesar: En Sus Batallas: Eric del Castillo estará en su faceta más íntima.