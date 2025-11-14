¡TV Azteca te lleva a ver a Blue vs. Capitanes en la Arena Ciudad de México!

El próximo lunes 17 de noviembre podrás disfrutar de uno de los partidos de la NBA G League, donde Capitanes estaría regresando a Territorio Capitán. Lo mejor del basketball en México llega directo a la Arena Ciudad de México, y TV Azteca tiene preparados para ti unos pases cuádruples para que vivas en vivo y en directo la emoción.

Mecánica de la Dinámica:



Tendrás que seguir en redes sociales a los siguientes usuarios en Instagram: @ricardosalinas y @marialauramedinadesalinas Toma screen de que sigues a Ricardo Salinas y María Laura Medina de Salinas en IG En esta misma nota encontrarás un formulario que deberás de llenar correctamente, adjuntando tus screenshots Espera nuestra llamada para confirmarte si has sido uno de los seleccionados de la dinámica

Incentivo:



3 pases cuádruples para ver a los Capitanes el 17 de noviembre en la Arena Ciudad de México (uno por ganador)

Dinámica: