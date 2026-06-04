Guía de viaje “Me late que sí”: cómo recorrer las calles y estudios de CDMX de la serie

Desde hace algunos años, gracias al auge de las plataformas de streaming y el incremento en la producción de películas y series, esta industria y los viajes se han comenzado a fusionar de forma natural a través del turismo cinematográfico.

Se trata de una tendencia que transforma a los espectadores en viajeros decididos a recorrer los escenarios reales donde se filmaron sus películas y series favoritas. Por lo tanto, cuando se presentan paisajes o ambientes reales que se apoderan de la atención de las grandes audiencias, programar un viaje hasta ellos se convierte en una necesidad.

¿Dónde se rodó “Me late que sí”?

Netflix es una de las plataformas más fuertes en el mundo del streaming y de las que más incentiva a los espectadores a idear un viaje hacia locaciones de grabación. Al respecto, la miniserie “Me late que sí”, estrenada en 2025, es una producción que supo asombrar a los usuarios de la plataforma y ha ganado muchos fans.

La historia, interpretada por el actor Alberto Guerra e inspirada en hechos reales, fue grabada principalmente en la Ciudad de México (CDMX). La producción utilizó locaciones en calles y zonas urbanas de la capital mexicana para capturar la atmósfera cotidiana de las oficinas públicas y el entorno en el que se gestó el plan expuesto en la miniserie.

Guía de viaje “Me late que sí”

Gran parte de la filmación de “Me late que sí” se llevó a cabo dentro de foros y estudios de grabación, pero fueron las escenas de exteriores las que captaron la atención de las grandes audiencias. Por lo tanto, recorrer un itinerario por las locaciones de esta producción se convierte en una gran idea.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), se puede dar forma a la ruta “Me late que sí”, un viaje que se divide entre los puntos reales donde ocurrió la historia y las zonas de la CDMX que capturan esa atmósfera gris y de comedia negra que se ve en la pantalla:

El epicentro del golpe - Las oficinas de Pronósticos: En la serie, los personajes liderados por José Luis Conejera (Alberto Guerra) planean la hazaña en los pasillos de la institución de apuestas del gobierno.



El lugar real: Las oficinas centrales de Pronósticos para la Asistencia Pública.

Ubicación: Av. Insurgentes Sur 1397, Colonia Insurgentes Mixcoac.

Qué buscar: El edificio mantiene esa arquitectura institucional imponente y formal que se retrata muy bien en la serie. Caminar por la zona te hace sentir el ritmo de los oficinistas y la cotidianidad burocrática que empuja al protagonista al desgaste y la desesperación.

Los estudios de grabación y la simulación: El núcleo del fraude consistió en intercalar un video pregrabado de apenas ocho segundos durante la transmisión en vivo del sorteo.



Los Estudios de TV: La producción real de los sorteos se hacía mediante una empresa externa contratada para la filmación. El ambiente técnico de los sets se recrea evocando las zonas industriales de producción audiovisual de la CDMX, como las locaciones cercanas a las colonias Anzures, San Ángel o los foros de la zona de Tlalpan.

El ambiente: Para vivir la experiencia de los "estudios", dar una vuelta por los alrededores de los foros tradicionales del sur o del poniente de la ciudad te da esa vibra de unidades de transmisión móvil, cables y foros cerrados donde se gestó la magia (y el engaño) televisivo.

Las calles del plan - Colonias icónicas de la CDMX: Para filmar una serie ambientada en la clase media trabajadora de la capital y capturar las locaciones de los cómplices (el equipo de underdogs que armó Conejera), la producción recurre a barrios con muchísima textura visual.

