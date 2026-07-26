“Avengers: Doomsday”: esto fue TODO lo que reveló Marvel en la Comic-Con de San Diego

Hoy es un gran día para ser fan de los superhéroes. Este sábado, 25 de julio, se llevó a cabo el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego. A lo largo del evento, se dieron a conocer diversas noticias relacionadas con el MCU, como la confirmación de Ryan Gosling como el emblemático GHOST RIDER. No obstante, la mayoría de novedades giraron en torno a uno de los estrenos más esperados del año: “Avengers: Doomsday”. A continuación, te compartimos TODO lo que se reveló sobre la cinta.

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Esto fue todo lo que se reveló de “Avengers: Doomsday” en la Comic-Con de San Diego 2026

El panel de Marvel comenzó con un pequeño reel con imágenes completamente nuevas de “Avengers: Doomsday”. Entre lo que más llamó la atención de este video, fue la inclusión del Spider-Man de Tobey Maguire, lo que ha generado altas expectativas entre los fans de la franquicia. También se confirmó que Hayle Atwell regresará como la emblemática Peggy Carter, mientras que Robert Downey Jr. advirtió a los fans sobre lo que les espera en la gran pantalla: “Se tendrán que tomar decisiones, tendrás que ponerte del lado de los buenos, o tendrás que considerar la alternativa… unirte a una Familia de Doom.”

Robert Downey Jr. teases ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



“Decisions will have to be made, you’ll have to be on the side of the good guys, or you’ll have to consider the alternative… joining a Family of Doom.” #SDCC pic.twitter.com/CdkNpNsPhL — Marvel Updates (@marvel_updat3s) July 26, 2026

Pedro Pascal también fue parte del panel de Marvel. El actor confirmó que Reed Richards y Doctor Doom tendrán su propia historia en “Avengers: Doomsday”. De hecho, se mostró una escena en la que Sue Storm describe a Victor von Doom, mientras que en otra, Doom señala que todas las personas han vivido vidas robadas y ahora deben devolverlas. Es en ese momento cuando Reed entra y agarra de la camisa a Victor, mientras señala: “¡Respóndeme Victor, lo hiciste tú?!”

Description of the ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ footage shown at #SDCC:



Sue Storm describes Victor von Doom. She knew he was lot but didn’t know how broken he was.



Doom says that all of these people have lived stolen lives and now they must give them back. Reed grabs Victor’s shirt and… pic.twitter.com/BFeE30q1ML — Marvel Updates (@marvel_updat3s) July 26, 2026

De igual manera, se aclaró que Chris Evans regresará como Steve Rogers, más no como Capitán América. “En el cómic, Steve Rogers se convierte en Nomad”, expresó Anthony Mackie.

“Avengers: Doomsday”: fecha de estreno en México

“Avengers: Doomsday” tendrá su estreno a nivel internacional el 18 de diciembre. No obstante, la película estará disponible en salas de México a partir del día 17, pues los estrenos en Latinoamérica se producen los jueves. Aquí te compartimos un nuevo póster de la cinta, también revelado durante la Comic-Con de San Diego.