ÚLTIMA HORA: Muere director de ‘La Máscara’ de 1994, protagonizada por Jim Carrey, a los 74 años

Hoy viernes 24 de julio se dio a conocer la triste noticia de que Chuck Russell murió en su casa en San Diego, de acuerdo a lo reportado a través del medio internacional TMZ, quienes tuvieron la oportunidad de hablar con la familia del director de 'La Máscara'.

De acuerdo a la información reportada Russell habría fallecido el pasado miércoles 22 de julio, después de que ese mismo día el departamento de bomberos de la ciudad donde residía había recibido una llamada de emergencia por causas médicas, reportando que Chuck se encontraba inconsciente.

¿Cuál fue la causa de muerte de Chuck Russell?

Hasta el momento no se tiene ninguna información oficial respecto a la posible causa de muerte de Russell, y de acuerdo a TMZ actualmente la familia está viajado a California para obtener respuestas respecto a la muerte del director, aunque es poco probable que se revele esta información en un momento cercano, respetando el momento de luto que sufren sus seres queridos.

¿En qué películas trabajó Chuck Russell?

Chuck Russell nació el 9 de mayo de 1958, y su primer acercamiento al mundo del cine fue escribiendo guiones para películas de corte independiente y no para grandes franquicias pertenecientes a Hollywood o con una distribución internacional. Se graduó de la Universidad de Illinois e hizo su debut como director en la película "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors" en 1987, en 1988 escribió y dirigió la película "The Blob".

También es recordado por su trabajo en "Eraser" con Arnold Schwarzenegger en 1996 y en 2002 por "The Scorpion King", la película que de hecho le otorgó su primer protagónico a 'La Roca'. La última película en la que trabajó fue "Witchboard", un remake de 1986, la cual escribió y dirigió en el 2024.

Rusell se dedicó completamente a los géneros del terror y acción, y ahora será recordado como una de las mentes maestras detrás de la aplaudida película de 'La Máscara' que a más de uno le ha sacado varias risas, y por supuesto 'A Nightmare on Elm Street 3', una de las mejores películas de toda la saga de Freddy Krueger.

