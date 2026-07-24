4 películas y adaptaciones esenciales para entender La Odisea de Christopher Nolan sin perderte ningún detalle

En las salas de cines del país ya se está proyectando La Odisea, producción dirigida por Christopher Nolan quien adaptó este clásico poema épico atribuido a Homero con un elenco repleto de estrellas de Hollywood y una apuesta que promete combinar fidelidad al mito con el estilo narrativo que caracteriza al cineasta.

Si vas a ver y disfrutar de la película te dejamos algunos títulos para que entiendas la construcción de la historia, de los personajes como Odiseo, Penélope, Telémaco, Circe, Calipso los nombres que verás muy seguido los y desafíos que enfrenta Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca.

5 películas y adaptaciones que debes ver antes de La Odisea de Christopher Nolan

1.- La Odisea (1997)

La miniserie dirigida por Andrei Konchalovsky es considerada una de las adaptaciones más fieles del poema de Homero, en esta producción de casi 3 horas se explica el viaje de Odisea desdes el fin de la Guerra de Troya hasta su esperado regreso a Ítaca incluyendo su encuentro con el cíclope Polifemo.

2.- Troya

Un clásico que habla de la cultura griega y está completamente ligada es Troya, película protagonizada por Brad Pitt donde se muestra el conflicto que da origen al viaje de Odiseo, con esta historia se permite entender por qué se emprende un largo camino de regreso que narra La Odisea.

3.- El regreso de Ulises

Con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, esta película adapta la parte final de La Odisea, cuando Odiseo vuelve a Ítaca después de veinte años y debe enfrentarse a los pretendientes que buscan quedarse con su reino y conquistar a Penélope.

4.- Ulises

En 1954 se lanzó la película de Ulises, protagonizada por Kirk Douglas, este clásico fue una de las primeras adaptaciones del poema de Homero a la pantalla grande, aunque hay pasajes reducidos conserva los momentos más emblemáticos del viaje de Odisea, asimismo, sigue siendo una referencia para los amantes de esta historia.