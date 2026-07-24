Lanzan primer tráiler de la serie “BLADE RUNNER 2099”: fecha de estreno en México y dónde ver

¡Paren todo! Se ha revelado el primer vistazo oficial de la serie “BLADE RUNNER 2099”. El tráiler fue presentado en el panel de Prime Video en la Comic-Con de San Diego 2026 y aquí te compartimos TODO lo que debes saber sobre una de las producciones más esperadas del año, así que sigue leyendo.

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Primer tráiler oficial de “BLADE RUNNER 2099”

La serie fue anunciada hace cinco años, pero no fue hasta el día de hoy que se reveló el primer tráiler oficial. En este avance se muestra a la protagonista Michelle Yeoh (Todo, en todas partes, al mismo tiempo), quien dará vida a Olwen, una blade runner que se encuentra en la etapa final de su vida; mientras que la actriz Hunter Schafer (Euphoria) interpretará a Cora, la compañera humana de Olwen, quien ha huido de los blade runners durante gran parte de su vida. No obstante, ahora quiere ser una de ellos. Aquí te compartimos el primer vistazo:

¿De qué tratará “BLADE RUNNER 2099”?

Esta nueva producción está ambientada 50 años después de los eventos de "BLADE RUNNER 2049" en Los Ángeles. A través de esta, se mostrará un nuevo orden mundial, en el que los humanos han quedado relegados como ciudadanos de segunda clase. Aquí la sinópsis oficial:

“En Los Ángeles 2099, Cora vivió toda su vida huyendo, un camaleón obligado a adoptar numerosas identidades. Para asegurar un futuro estable para su hermano, asume una última identidad y se ve obligada a asociarse con Olwen, una replicante que se enfrenta al final de su vida”.

¿Cuándo se estrena "BLADE RUNNER 2099" y dónde ver en México?

La serie BLADE RUNNER 2099 tendrá su estreno exclusivo en la plataforma de streaming Prime Video. La producción estará disponible a partir del 25 de noviembre del presente año, por lo que es probable que el público sea testigo de un par de avances más antes del gran estreno.