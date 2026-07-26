Marvel confirma “Black Panther III”: conoce quién será el nuevo T’Challa

Este sábado, 25 de julio, se llevó a cabo el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego 2026. Durante poco más de una hora el popular Hall H fue testigo de verdaderos bombazos, como la confirmación de Ryan Gosling como GHOST RIDER, nuevos vistazos a Avengers: Doomsday y, por supuesto, el anuncio de Black Panther III, con David Jonsson como el NUEVO T’Challa.

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Marvel confirma “Black Panther III”: esto es TODO lo que se sabe

La tercera entrega de Black Panther formará parte de la Fase 7 del Universo Cinematográfico de Marvel y volverá a correr bajo la dirección de Ryan Coogler. Cronológicamente, la cinta estará situada después de los acontecimientos de Avengers: Secret Wars. Si bien la noticia por sí sola es sorprendente, lo que realmente llamó la atención de los asistentes fue el cast, pues el actor David Jonsson asumirá el papel principal como el hijo del Rey T’Challa, también conocido como T’Challa II; siguiendo con el legado que dejó el querido Chadwick Boseman, quien falleció en 2020 tras perder la lucha contra el cáncer.

David Jonsson has been cast as T'Challa's son in ‘BLACK PANTHER 3’. pic.twitter.com/HfJsnteCi5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2026

¿Quién es David Jonsson el NUEVO T’Challa?

David Jonsson es un reconocido actor británico, famoso por aparecer en cintas como "Alien: Romulus", "Industry" y "The Long Walk", por mencionar algunas. Con 32 años, se ha consolidado como una de las grandes promesas del cine en Hollywood, por lo que fue elegido para continuar con el legado de Chadwick Boseman como el hijo del Rey T’Challa en "Black Panther III".

“Quiero decir gracias de todo corazón, gracias Ryan, gracias Kevin, gracias a esta increíble familia a la que tuve el honor y el privilegio y la bendición de unirme”, señaló el actor durante su aparición en el panel.

The reveal of David Jonsson as the next Black Panther in the MCU. pic.twitter.com/oIdeEMdAJL — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2026

¿Cuándo se estrena “Black Panther III”?

“Black Panther III” tendrá su estreno en cines de todo el mundo el 15 de diciembre de 2028. Si bien aún quedan un par de años para poder presenciar el resultado en la gran pantalla, el proyecto ya ha generado gran expectativa entre los fans de Marvel.