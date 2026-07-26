OFICIAL: Ryan Gosling se suma al MCU como GHOST RIDER: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la película

¡Atención fans de Marvel! Ryan Gosling se une al MCU como el emblemático GHOST RIDER. La película correrá bajo la dirección de Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), según se confirmó a través del panel de los estudios en la San Diego Comic-Con, celebrado la tarde de este sábado 25 de julio.

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¿Cuándo se estrenará la película de GHOST RIDER protagonizada por Ryan Gosling?

Si bien no se dio a conocer una fecha exacta de estreno, se confirmó que la nueva película de GHOST RIDER del MCU llegará a la pantalla grande dentro de dos años, en 2028.

‘GHOST RIDER’ releases in theaters in 2028.



Starring Ryan Gosling and directed by Shawn Levy. pic.twitter.com/ERLrA1mhZI — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2026

Ryan Gosling sobre unirse al MCU como GHOST RIDER: “¿Esto realmente está pasando?”

Kevin Faige, presidente de Marvel Studios, fue el encargado de hacer el anuncio. Como era de esperarse, Gosling se hizo presente en el panel para hablar un poco sobre su incorporación a este nuevo universo, pues sus deseos por interpretar a uno de los antihéroes más emblemáticos de Marvel han sido más que persistentes.

"¡¿Está esto realmente pasando?!”, expresó Gosling al subir al escenario. “Como saben, este es un personaje que he querido interpretar durante mucho tiempo”, agregó el reconocido actor.

The reveal of Ryan Gosling as Ghost Rider. pic.twitter.com/tgYZN5eeZ1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2026

¿Quién es GHOST RIDER?

Ghost Rider, conocido también como el Vengador Fantasma en español, es uno de los antihéroes más oscuros y emblemáticos de Marvel. Su primera aparición en este universo fue en 1972, en el cómic Marvel Spotlight #5.

El personaje detrás de este antihéroe es Johnny Blaze, un acróbata de motocicletas que destaca por su capacidad de convertirse en una entidad con un cráneo envuelto en llamas, gracias a un pacto que hizo con el demonio Mephisto. Entre sus poderes principales se encuentra la mirada de la penitencia, que es un ataque mental con el que obliga a sus víctimas a experimentar el dolor que han provocado en las demás personas; mientras que su icónica motocicleta tiene el poder de atravesar superficies y destruir amenazas sobrenaturales.