Este es el misterio sin resolver que dejó Yo soy Betty, la fea.

Fernando Gaitán fue el encargado de crear la historia Yo soy Betty, la fea; sin embargo la forma en la que escribió este drama ocasionó que hubiera algunos misterios en su trama que no se solucionaron.

Los misterios sin resolver de Yo soy Betty, la fea

Algunos de estos cuestionamientos sin resolver son: ¿Qué ocurrió con Karina Larson después de ser rechazada por Armando Mendoza?

Si bien estos asuntos jamás se resolvieron, los fieles seguidores de esta historia aún los recuerdan.

Además, se recordó que Inesita, uno de los personajes más queridos por los espectadores, era una persona que traía una triste historia detrás de sí.

Durante los primeros episodios de esta producción creada por el Canal RCN de Colombia, el personaje interpretado por Dora Cadavid dio a conocer que su marido la había abandonado dos décadas atrás.

¿Qué pasó con el personaje de su esposo?

Durante el episodio 218 de la serie, se muestra que Rafael, interpretado por el actor Hugo Núñez, regresó a la vida de la mujer después de que ésta desfalleciera por el intenso trabajo al que la sometía Hugo Lombardi.

Pese a que él le intenta explicar a Inés Ramírez qué ocurrió con él durante toda esta etapa, el hombre no aclara mucho y solamente le informa que se irá.

El gran corazón de la costurera hace que le permita a su esposo quedarse durante todo el día en su casa. Aunque se encuentra exhausta de trabajar, la señora de la tercera edad sigue con sus labores en Ecomoda.

Después de que Inesita se va a trabajar, el hombre asegura que la única razón por la cual regresó es para poder morir al lado de la mujer con la que se casó.





Durante su jornada llama a casa para ver si Rafael sigue ahí, pero no obtiene respuesta. Al llegar a su domicilio, la amiga de Beatriz Pinzón Solano se percata de que el sujeto no se fue y le ofrece algo de cenar.

La última vez que se ve al hombre es al día siguiente, cuando vuelven a hablar; ella le pide que se quede en casa hasta que acabe el día.

Sin embargo, no se vuelve a saber nada de esta persona, Inés no vuelve a mencionarlo y además no se muestra de nueva cuenta ninguna escena dentro de la casa de ella o algún problema relacionado con su vida.

Poco después de esto, la atención del drama se centra en el viaje de Beatriz en Cartagena, por lo que los demás personajes secundarios son dejados en segundo plano.