Yo soy Betty, la fea: La peliteñida se casa a los 51 años.

Felices noticias para los fans de Yo Soy Betty, La Fea pues la peliteñida se casa a los 51 años y ella misma lo confirmó en sus redes sociales.

Lorna Cepeda realizó una confesión un tanto inesperada, pues ella no es de mostrarse muy romántica públicamente, pero es evidente que está pasando un buen momento que llevó a que se exprese de un modo que no tiene acostumbrados a sus fans.

¿Con quién se casará la Peliteñida?

La actriz contraerá matrimonio con el empresario colombiano Juan David Morelli, aunque no dijo la fecha en la que pasará por el altar ni dónde será el evento.

Ella misma contó lo increíble que es la situación y dijo: “No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así. Pero hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chevere, al que amo profundamente”.

La noticia fue muy bien recibida por las mismas actrices de la telenovela, como por ejemplo Ana María Orozco, la misma que interpretaba a Betty, que en redes sociales expresó: “Mi Lorni divina, te mereces toda la felicidad del mundo. Lloro”. Marcela Posada, que hizo de Sandra Patiño, comentó en redes sociales: “Cumple lo que prometiste, dijiste que las feas seríamos tus damas de honor”.