Estos son los 10 clubes que podrían perder 3 PUNTOS al cierre del Clausura 2026

Hemos superado la primera mitad del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, lo cual sugiere un sinfín de curiosidades en torno a todos los equipos de la primera división. Bajo este contexto, ¿sabías que hay 10 clubes que, en estos momentos, se encuentran cerca de perder 3 puntos al cierre del torneo?

¡GOL DE Fimbres | Necaxa 0 - 2 Monterrey | J2 | Clausura 2026

Será este fin de semana cuando se lleve la Jornada 11 del Clausura 2026, un torneo que ha estado lleno de golazos y resultados sorpresivos, así como de una serie de decepciones que se han visto en el campo en torno a escuadras que, hasta ahora, no han cumplido con una regla de la Liga BBVA MX.

¿Qué equipos no han cumplido con una regla de la Liga BBVA MX en el Clausura 2026?

Para este torneo Clausura 2026 la Liga BBVA MX volvió a implementar la regla de menores, la cual indica que cada una de las escuadras debe sumar al menos 1,170 minutos de futbolistas de 21 años o menos. Dicho lo anterior, después de la mitad del torneo son diez las escuadras que no han cumplido con esta norma.

Pumas está muy cerca de lograrlo dado que le restan solamente 89 minutos, mismos que puede cumplir en su próximo cotejo ante Cruz Azul. Querétaro, Atlas y Juárez son los siguientes en la lista al deber 129, 169 y 217 minutos, mientras que la quinta posición es para los celestes con 356 minutos restantes.

Sin embargo, son cinco las escuadras que realmente tienen problemas en cuanto a la regla de menores, pues tanto Xolos como América y León deben 452, 454 y 515 minutos hasta ahora. Finalmente, Toluca y Tigres ocupan los últimos lugares al faltarles 583 y 593 minutos en el Clausura 2026.

¿Qué instituciones ya superaron la regla de menores del Clausura 2026?

Así como hay instituciones que aún no superan la regla de menores de la Liga BBVA MX, también hay otras escuadras que ya cuentan con los minutos suficientes dentro del Clausura 2026. Entre estas destacan equipos como Mazatlán, Necaxa, Puebla, Chivas, Pachuca, Santos, San Luis y Rayados.