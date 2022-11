Los 10 partidos más cotizados en reventa de la fase grupos de Qatar 2022

Estamos a menos de dos semanas de que arranque la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y millares de personas comienzan a preparar las maletas para realizar uno de los viajes más soñados por cualquier aficionado al futbol.

Para ingresar a Qatar en los primeros días del Mundial, es necesario tener al menos un boleto para cualquiera de los 64 partidos del torneo. Sin embargo, la alta demanda en el sitio oficial de venta de entradas, ha provocado que los aficionados busquen boletos faltantes en la reventa online, con los riesgos que ello incluye.

Los 10 partidos más cotizados en reventa para el Mundial de Qatar 2022

A continuación, te presentamos los 10 partidos de la Fase de Grupos que tienen mayores precios en el mercado informal. Los valores se presentan en pesos mexicanos y es el costo más barato que se encuentra para ese partido específico.

10. Qatar vs Senegal - $3,884

9. Brasil vs Camerún - $4,284

8. España vs Alemania - $4,646

7. Portugal vs Ghana - $4,712



6. Brasil vs Suiza - $4,859

5. Argentina vs Arabia - $5,233

4. México vs Polonia - $6,233

3. Qatar vs Ecuador- $6,413

2. Argentina vs México - $8,771

1. Argentina vs Polonia - $9,805

El Grupo de Mexico en Qatar 2022 es el de mayor demanda de boletos

El Grupo C que integran México, Argentina, Arabia Saudita y Polonia es el que mayor demanda de boletos tiene debido a dos factores: La cantidad de mexicanos y argentinos que cada Mundial son de los que más viajan, y la cercanía geográfica de los árabes con respecto al anfitrión Qatar. Cuatro de los cinco partidos más cotizados son del sector C, el restante es la inauguración.

Sorprende que el partido más caro en reventa, dentro de la fase de grupos, sea Polonia vs Argentina y no el compromiso de la albiceleste ante México. Uno de los factores es que ante los polacos se definirá el grupo, y el segundo se podría referir a que el Estadio 974 tiene una capacidad de 40 mil aficionados, la mitad de lo que tiene Lusail, que donde se disputará el compromiso entre latinoamericanos.