Sorpresas en la convocatoria de Suecia para enfrentar a México

La Selección de Suecia anunció la convocatoria para el partido que sostendrá contra el combinado azteca en la casa del Girona del futbol español, el Estadio Municipal Montilivi ubicado en Gerona Cataluña.

Los dos jugadores más caros de Suecia no fueron convocados

En dicha lista se encuentran la mayoría de las figuras de la nación escandinava con excepción de Dejan Kulusevski del Tottenham, Alexander Isak del Newcastle y Zlatan Ibrahimovic del AC Milan, quienes no representarán en esta ocasión a su nación.

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La convocatoria de Suecia para enfrentar a la Selección Mexicana

Porteros: Andreas Linde, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen.

Defensas: Joel Andersson, Ludwig Augustinsson, Filip Dagerstål, Isak Hien, Emil Holm, Edvin Kurtulus, Victor Lindelöf, Aiham Ousou.

Mediocampistas: Viktor Claesson, Anthony Elanga, Emil Forsberg, Samuel Gustafson, Viktor Gyökeres, Mikael Ishak, Jesper Karlsson, Jesper Karlström, Kristoffer Olsson.

Delanteros: Robin Quaison, Marcus Rohdén, Ken Sema, Mattias Svanberg.

¿Quién es el entrenador de Suecia?

Jan Olof Andersson es el entrenador de la selección de Suecia desde el 23 de Junio del 2016 cuando fue nombrado con dicho cargo; bajo su dirección técnica los escandinavos tienen una marca de 39 triunfos, 14 empates y 26 derrotas en 79 juegos, con un balance goleador positivo tras haber marcado en 122 ocasiones gol a favor y haber recibido 79 anotaciones en su contra.

Previo a tomar las riendas del combinado sueco, Andersson había dirigido únicamente en la Fotboll Allsvenskan, la primera división profesional de dicho país, donde al frente del IFK Norrköping conquistó sus únicos dos títulos, la liga local y Supercopa ambas en el 2015.

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Como futbolista se desempeñaba en el medio campo, de manera más específica como centrocampista; toda su carrera fue en el futbol de Suecia y solo participó en tres clubes, el Alets IK, donde vivió prácticamente toda su carrera con dos etapas, la primera de 1979 a 1986 y la segunda de 1989 a 1992, entre esos dos períodos estuvo de 1987 a 1988 en el IS Halmia y terminó su carrera en el Laholms FK en 1993.

