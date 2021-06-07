Las 11 Copas Oro que ha ganado la Selección Azteca | FOTOS

La Selección Mexicana ha ganando 11 Copas Oro en toda la historia. El torneo de naciones de CONCACAF se disputó por primera vez en 1963 y México es el país con más títulos.

Las Copas Oro de México

1. 1965

México ganó al quedar en primer lugar en torneo tipo liga.

2. 1971

México ganó al quedar en primer lugar en torneo tipo liga.

3. 1977

México ganó al quedar en primer lugar en torneo tipo liga.

4. 1993

Derrotó 4-0 a Estados Unidos en la final.

5. 1996

Derrotó 2-0 a Brasil en la final.

6. 1998

Derrotó 1-0 a Estados Unidos en la final.

7. 2003

Derrotó 1-0 a Brasil en la final.

8. 2009

Derrotó 5-0 a Estados Unidos en la final.

9. 2011

Derrotó 4-2 a Estados Unidos en la final.

10. 2015

Derrotó 3-1 a Jamaica en la final.

11. 2019

Derrotó 1-0 a Estados Unidos en la final.

Más galerías: Estados Unidos CAMPEÓN Final Final Four contra México | Mejores FOTOS