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Las 11 Copas Oro que ha ganado la Selección Azteca | FOTOS
Recuerda todas las Copas Oro que ha ganado la Selección Mexicana en la historia de este torneo de CONCACAF. ¿Lograrán la 12 este 2021?
La Selección Mexicana ha ganando 11 Copas Oro en toda la historia. El torneo de naciones de CONCACAF se disputó por primera vez en 1963 y México es el país con más títulos.
Las Copas Oro de México
1. 1965
México ganó al quedar en primer lugar en torneo tipo liga.
2. 1971
México ganó al quedar en primer lugar en torneo tipo liga.
3. 1977
México ganó al quedar en primer lugar en torneo tipo liga.
4. 1993
Derrotó 4-0 a Estados Unidos en la final.
5. 1996
Derrotó 2-0 a Brasil en la final.
6. 1998
Derrotó 1-0 a Estados Unidos en la final.
7. 2003
Derrotó 1-0 a Brasil en la final.
8. 2009
Derrotó 5-0 a Estados Unidos en la final.
9. 2011
Derrotó 4-2 a Estados Unidos en la final.
10. 2015
Derrotó 3-1 a Jamaica en la final.
11. 2019
Derrotó 1-0 a Estados Unidos en la final.
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