Estados Unidos CAMPEÓN Concacaf Nations League | Mejores FOTOS

Disfruta esta galería con las mejores fotos del partido entre México vs Estados Unidos de la gran final del Final Four de la Concacaf Nations League.

Mejores fotos México vs Estados Unidos

Gran Final Final Four de la Concacaf Nations League

¡Estados Unidos campeón!

México vs Estados Unidos

Resultado: México 2-3 Estados Unidos

Goles: “Tecatito” Corona 1', Giovanni Reyna 27', Diego Lainez 79', Weston McKennie 82' y Christian Pulisic 114'.

El partido se fue a tiempo extra y Andrés Guardado falló un penal.

La Selección Azteca ahora se preparará para debutar en la Copa Oro.

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