3 adaptaciones de videojuegos que fueron exitosas en el cine

El mundo de los videojuegos ha logrado ascender a territorios que, hasta hace unos años, era inimaginables. Un ejemplo de lo anterior es el séptimo arte, mismo que recientemente ha confiado en distintas adaptaciones que no solo han superado las expectativas, sino que se han vuelto auténticos éxitos.

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Por supuesto que Mario Bros es el ejemplo perfecto de lo anterior gracias a las dos adaptaciones que ha tenido, mismas que han generado cientos de millones de dólares en ganancias. Sin embargo, ¿sabías que hay más videojuegos que han tenido mucho éxito en el cine?

Los videojuegos que fueron exitosos en el cine

Sonic, la película: Este característico personaje no solo es uno de los más importantes en la historia de los videojuegos, sino que ha tenido la oportunidad de romper los paradigmas y ser fiel a su adaptación en el cine, esto a través de tres éxitos en taquilla.

▶️Actualización Global ➖THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE



▫️ Taquilla Doméstica➖$418,7M

▫️ Taquilla Internacional➖$547,9M



◽️ Taquilla Global➖$966,6M

◽️ Presupuesto➖$110,0M pic.twitter.com/7NzoJyH5FY — T A Q U I B O X (@TaquiBox) May 18, 2026

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Detective Pikachu : En 2019 el mundo del cine sorprendió a propios y extraños con una adaptación realmente fiel a un anime internacional. Este éxito fue uno de los pioneros en abrir la puerta para que más entregas se animaran a confiar en el séptimo arte.

: En 2019 el mundo del cine sorprendió a propios y extraños con una adaptación realmente fiel a un anime internacional. Este éxito fue uno de los pioneros en abrir la puerta para que más entregas se animaran a confiar en el séptimo arte. Resident Evil y Mortal Kombat: Ambas adaptaciones, aunque con algunas críticas en contra, han sabido lidiar con el éxito de los videojuegos mediante la pantalla grande. Su generación ha traído millones de dólares en ganancias gracias a los seguidores que han visto sus respectivas películas.

Videojuegos de terror, ¿un éxito en el cine?

Posiblemente, uno de los éxitos más interesantes de videojuegos adaptados al cine tiene que ver con Five Nights at Freddy’s, una película que llegó en el año 2023 y que recaudó alrededor de 300 millones de dólares con un bajo presupuesto, esto gracias a su combinación de terror y aventura.