3 clubes de Europa que sueñan con el fichaje de la Hormiga González

El presente de Armando, la Hormiga González, ha comenzado a llamar poderosamente la atención de distintos equipos no solo en la Liga BBVA MX, sino también de Europa. Por tal motivo, aquí conocerás qué escuadras podrían ficharlo más pronto que tarde.

Resumen: Necaxa 3-2 Chivas | Jornada 2, Clausura 2025

El nivel que el centro delantero mexicano ha mostrado en el último año ha hecho que Chivas comience a pensar en la posibilidad de ya no contar con él para la próxima temporada, pues de acuerdo con distintos medios nacionales e internacionales la Hormiga González interesa a estas instituciones de Europa.

¿Qué equipos de Europa podrían fichar a la Hormiga González?

Sporting Lisboa: Posiblemente, el equipo más interesado en la Hormiga González es la escuadra de Portugal, quien de acuerdo con reportes lo considera uno de los mejores talentos Sub-23 que existen en la actualidad gracias a su desempeño en Chivas.

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CSKA de Moscú: En los últimos días se habló de la posibilidad de que la Hormiga González e migre al futbol de Rusia, mismo en donde se encuentran Luis Chávez y César Montes. El equipo interesado sería el CSKA, quien anteriormente habría puesto 20 millones sobre la mesa por él.

En los últimos días se habló de la posibilidad de que la migre al futbol de Rusia, mismo en donde se encuentran Luis Chávez y César Montes. El equipo interesado sería el CSKA, quien anteriormente habría puesto 20 millones sobre la mesa por él. Feyenoord: El otrora equipo del Chaquito Giménez también estaría interesado en la Hormiga González considerando la buena relación que existe entre la Liga BBVA MX y la Eredivisie. El problema en este interés radica en el costo y en la cláusula del mexicano, la cual asciende a más de 15 millones de dólares.

¿La Hormiga González irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El extraordinario nivel que ha mostrado con el Rebaño Sagrado le permitiría a la Hormiga González alcanzar uno de los últimos cupos rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección, pues distintos reportes sostienen que sería el tercer delantero por detrás de Raúl Jiménez y Santiago Giménez.