Estos son los 3 fichajes que el América YA PERDIÓ rumbo al Apertura 2026

El Club América continúa con su reestructuración de cara al siguiente torneo Apertura 2026, mismo en donde deberán demostrar de qué está hecha la plantilla después de un año en donde estuvieron por debajo de las expectativas, lo cual le costó el puesto a André Jardine.

Colectivamente, al América no le alcanza

Con Guillermo Almada al mando, el Club América entiende que deben reforzar sus líneas si lo que desean es ser verdaderos contendientes al título. Sin embargo, lo anterior no ha sido nada sencillo considerando que, hasta ahora, ya se perdieron tres fichajes. ¿Quiénes son estos?

Los 3 fichajes que el América perdió para el Apertura 2026

Federico Viñas: El exjugador del Club América tuvo la oportunidad de regresar a Coapa pues, según distintas fuentes, fue petición expresa de Guillermo Almada; sin embargo, luce complicado que el delantero regrese a México considerando su etapa en España.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Luis Chávez : El mediocampista mexicano se encuentra en Rusia y recientemente participó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , por lo que llegó a ser un elemento que sonó para el América pero que, sin embargo, muy difícilmente llegará al Nido debido a cuestiones económicas.

: El mediocampista mexicano se encuentra en Rusia y recientemente participó en la , por lo que llegó a ser un elemento que sonó para el pero que, sin embargo, muy difícilmente llegará al Nido debido a cuestiones económicas. Nelson Deossa: Después de ser uno de los jugadores más importantes de la Liga BBVA MX, la realidad es que la etapa del colombiano en el Real Betis no ha sido la mejor. América lo buscó para regresarlo al país; sin embargo, la transacción no luce nada sencilla.

¿Quién será el centro delantero titular del América para el Apertura 2026?

En medio de la situación por la que atraviesa Víctor Dávila y su lesión, todo haría indicar que el puesto como delantero titular está otorgado al Pato Salas, aunque tanto la Pantera Zúñiga como Henry Martín podrían meter en aprietos a Guillermo Almada en los próximos días.